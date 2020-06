Premier league: Le cauchemar se poursuit pour Jean-Philippe Gbamin

Acheté par Everton lors du mercato 2019, Jean-Philippe Gbamin, milieu défensif des Eléphants de Côte d’Ivoire, n’a pas eu le temps de se mettre en évidence du côté de la Premier league.

Saison blanche pour Jean-Philippe Gbamin

Débarqué à Everton en provenance de Mayence en Allemagne, Jean-Philippe Gbamin espérait donner une nouvelle dimension à sa carrière dans l’autre club de la ville de Liverpool. Après une CAN où il a livré des prestations encourageantes avec les Eléphants, le milieu de terrain a signé pour cinq saisons chez les Toffees. Jean-Philippe Gbamin a disputé son premier match avec Everton une semaine après sa signature en entrant en jeu contre Crystal Palace.

Joueur au physique imposant, le natif de San Pedro apparait comme taillé pour la Premier League. L’international ivoirien était promis à une belle saison. Mais, l’exercice 2019-2020 tourne court pour lui. Il se blesse lors de son deuxième match avec Everton et est contraint de se faire opérer à la mi-octobre 2019. Verdict, plus de six mois d’indisponibilité et donc une croix faite par le joueur sur la saison en cours.

Un retour prévu en 2021

Passé par le Racing club de Lens, Jean-Philippe Gbamin était programmé pour rater la totalité de l’exercice 2019-2020. Mais la pandémie du covid-19 et l’arrêt de plusieurs semaines des championnats a donné à l’Ivoirien la possibilité de rejouer cette année en Premier League. Mais, c’était sans compter avec les pépins physiques. En effet, Jean-Philippe Gbamin qui avait repris avec enthousiasme les entrainements en mai, s’est de nouveau blessé gravement.

Cette fois, c’est le tendon d’Achille du joueur de 24 ans qui est touché. Une indisponibilité d’au moins six mois est annoncée. Jean-Philippe Gbamin ne devrait donc pas rejouer avant 2021. Passé par les sélections de jeunes en France, le milieu défensif qui est également capable de jouer en position de défenseur central, compte 12 sélections avec les Eléphants. Cette première année à Everton est clairement à oublier pour Jean-Philippe Gbamin.