Prorogation de la validité des CNI, la première victoire de Bédié

Gouverner, c'est prévoir. Et Henri Konan Bédié a montré la voie au régime d'Alassane Ouattara en lui proposant, un an plus tôt, la prorogation de deux ans de la validité de la CNI. Décision que vient à nouveau de prendre le gouvernement ivoirien lors du Conseil des ministres hebdomadaire de ce mercredi.

La prophétie de Bédié sur la validité des CNI se réalise

Lors d'une réunion du Bureau politique du parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), fin juin 2019, Henri Konan Bédié lançait cet appel au pouvoir du Président Alassane Ouattara : « J’invite le gouvernement à la lutte contre la fraude sur la nationalité ivoirienne (et) à la prorogation d’une durée de deux ans la validité des Cartes nationales d’identité arrivées à expiration dès juin 2019. »

Cette sortie, qui avait créé en son temps quelques récriminations contre le président du PDCI, s'est cependant imposée au pouvoir d'Abidjan. En effet, les Cartes nationales d'identité (CNI) confectionnées dix ans plus tôt sous le régime de Laurent Gbagbo, le président d'alors, sont toutes arrivées à expiration. Aussi, dès février 2020, l'Office National de l'État civil et de l'Identification de Côte d'Ivoire (ONECI) avait lancé le renouvellement des pièces d'identité des citoyens ivoiriens. Le gouvernement ivoirien a toutefois pris le soin de proroger d'un an, la validité des CNI arrivées à expiration.

Cette opération de renouvellement a certes atteint sa vitesse de croisière, mais il serait bien difficile d'attribuer ce document à tous les Ivoiriens à quatre mois d'une élection présidentielle cruciale. C'est fort de ce constat que le Conseil a décidé de la prorogation de la validité des Cartes nationales d’identité pour une période de 12 mois supplémentaires, du 30 juin 2020 au 30 juin 2021. Ce qui revient en tout à deux ans, comme l'avait proposé Bédié.

Cette décision gouvernementale a aussitôt fait jubiler les membres du PDCI, qui n'ont pas manqué de publier sur leur page Facebook : « Un vieux assis voit plus loin qu'un enfant debout dixit un proverbe africain. Comme proposé par le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bedie, les cartes d'identité à expiration viennent d'être prorogé d'un an. »

Candidat déclaré du PDCI-RDA à l'élection présidentielle de 2020, le Président Bédié vient ainsi de marquer un précieux point sur ses adversaires du RHDP unifié.