Attaque meurtrière de Kafolo: Voici l'identité du cerveau appréhendé

L’État-major général des armées de Côte d’Ivoire, a livré ce jeudi, l’identité du cerveau de l’attaque meurtrière survenue au poste frontalier de Kafolo, jeudi 11 juin dernier, dans le nord du pays.

Côte d'Ivoire: L'identité du cerveau de l'attaque de Kafolo révélée

On en sait un peu plus sur l’identité du coordonnateur de l’attaque meurtrière ayant fait 13 morts dans les rangs de l’armée ivoirienne, jeudi 11 juin 2020 au poste frontalier de Kafolo, dans le nord de la Côte d’Ivoire.

Il s’agit de Sidibé Ali alias Sofiane, d’origine burkinabé. Il a été appréhendé après une traque minutieuse, informe le général de corps d’armée, Lassina Doumbia, dans un communiqué.

Le chef d’État-major général des armées ivoiriennes, ajoute que cette belle prise a eu lieu dans le cadre de l’opération «Rétorsion », combinant ratissage, recherche de l’ennemi et investigation, lancée dès le lendemain de l’attaque sanglante qui a endeuillé l’armée ivoirienne.

Le Général Lassina Doumbia fait également cas de plusieurs combattants interpellés et de matériel logistique saisi. « Une trentaine de personnes arrêtées, notamment des combattants, des agents de renseignements et des logisticiens. Des armes, des motos, des téléphones et des vivres ont été saisis », informe-t-il, au 13e jour de l’opération menée par les Forces de défense et de sécurité.

Il rassure que les opérations et les enquêtes se poursuivent en vue d’identifier tous ceux qui ont participé de quelque manière que ce soit à cet acte terroriste.

Le chef de l’armée ivoirienne renouvelle son invitation aux populations, à une collaboration étroite avec les Forces de Défense et de Sécurité.

Pour conclure, le Général Lassina Doumbia a annoncé que des honneurs militaires seront rendus aux militaires et gendarmes tombés sur le champ d’honneur lors de cette attaque meurtrière de Kafolo, dans la matinée du jeudi 2 juillet 2020 à la place d’armes «Général de Corps d’Armée Ouattara Thomas D’acquin », en présence du chef de l’État Alassane Ouattara.