Football: Emmanuel Adebayor et Olimpia, c'est fini (officiel)

Emmanuel Adebayor n’est plus un joueur d’Olimpia. L’international togolais et le club paraguayen se sont séparés d’un commun accord ce mercredi.

Emmanuel Adebayor quitte Olimpia

Sous contrat depuis février 2020 avec Olimpia, club de première division du Paraguay, Emmanuel Adebayor va déjà quitter l’équipe d’Amérique du Sud. L’information a été confirmée ce mercredi par le club au travers d’un communiqué. Selon la note, c’est d’un commun accord qu’Emmanuel Adebayor et son désormais ex-employeur se sont séparés. Rentré au Togo en raison de la pandémie du covid-19, la star passée par Manchester, Arsenal ou encore le Real Madrid, n’a pas pu regagner le Paraguay.

« Le conseil d'administration du Club Olimpia informe ses membres, ses fans et le grand public qu'une décision a été prise d'un commun accord de mettre fin à la relation contractuelle avec le joueur Emmanuel Adebayor. La situation pandémique due au virus COVID-19 met le joueur en danger pour son retour dans notre pays, avec de multiples vols, et mesures de quarantaine, en plus, les coûts logistiques élevés et la situation économique que traverse le pays, dont Olimpia n'échappe pas, nous oblige à prendre la meilleure décision pour protéger le patrimoine de notre institution », a expliqué le club dans son communiqué.

Emmanuel Adebayor, trop couteux pour Olimpia

Recruter pour permettre au club Olimpia de gagner la Copa Libertadores, Emmanuel Adebayor était le joueur le mieux rémunéré de l’effectif du club d’Amérique du sud. Payé par son club 200.000 dollars par mois, soit environ 100 millions de francs CFA, l’attaquant de 36 ans coûte cher pour un joueur incapable de jouer. En outre, le Copa Libertadores, compétition prioritaire pour Olimpia a été annulée en raison de la pandémie.

Emmanuel Adebayor est donc un joueur libre de s’engager avec le club de son choix. Le longiligne attaquant pourrait être tenté de relever un dernier défi avant de raccrocher les crampons. Auteur de 32 buts en 87 sélections avec le Togo, l’attaquant a connu 10 clubs tout au long de sa carrière. Il pourrait donc s’engager pour sa 11e équipe en professionnel.