Présidentielle : KKB en mission pour le RHDP et Alassane Ouattara ?

C'est officiel ! Kouadio Konan Bertin (KKB) ne sera pas candidat à la présidentielle du 31 octobre 2020. Du moins, pas sous la bannière du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI). Et pour cause, son dossier a été rejeté par le comité des candidatures, qui a validé la candidature d'Henri Konan Bédié. KKB n'affrontera donc pas son "père" à la convention de désignation du candidat du plus vieux parti politique ivoirien. Et pourtant, KKB a toujours soutenu que le "sphinx" de Daoukro représentait le candidat naturel du PDCI.

KKB roule-t-il pour le RHDP et Alassane Ouattara ?

Une fois encore, Kouadio Konan Bertin est en mauvaise posture. KKB, qui a été pendant longtemps en conflit avec Henri Konan Bédié, risque d'entrer de nouveau dans une période trouble. En effet, l'ancien député de Port-Bouët est déterminé à briguer la magistrature suprême au nom du PDCI. Seulement, sa candidature n'a pas été retenue par le comité chargé de valider les dossiers. L'organe justifie sa décision par le fait que KKB a refusé de s'engager sur l'honneur de ne pas se porter candidat indépendant au cas où il n'est pas élu comme candidat du PDCI à la convention. L'ancien député a également opposé un refus alors qu'il lui était demandé de s'engager à ne pas quitter son parti politique en cas de défaite à la convention. Le comité a laissé entendre que KKB a produit de fausses déclarations relativement à son militantisme dans la délégation de Bocanda 3.

Kouadio Konan Bertin n'était pas du tout attendu en tant que candidat à la convention de désignation du candidat du PDCI. Il faut le dire, l'ex-président de la jeunesse du plus vieux parti politique ivoirien avait toujours affirmé qu'Henri Konan Bédié "est le candidat naturel" du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Il a aussi précisé que si le "sphinx" de Daoukro "n'est pas candidat, tous ceux qui voudront l'être seront obligés de se soumettre à l'épreuve des primaires". Mais d'où vient-il que le "fils" décide subitement d'affronter le "père" à la convention ? Le candidat malheureux à la présidentielle 2015 a-t-il un agenda secret ? En tout cas, des langues se sont vite déliées pour affirmer que KKB pourrait être en mission au compte du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) et Alassane Ouattara. Son objectif serait de porter un coup au PDCI afin de l'affaiblir. Il ne serait pas étonnant d'apprendre dans les prochains jours l'homme a décidé de se porter candidat indépendant à la présidentielle ou même de saisir la justice contre le rejet de sa candidature.