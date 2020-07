Football, mercato: Aubameyang pourrait rester à Arsenal!

A un an du terme de son contrat, Pierre-Emerick Aubameyang n’a toujours pas prolongé avec Arsenal. L’attaquant gabonais pourrait quitter le club londonien cette année. Cependant, un autre bail avec Arsenal est évoqué.

Aubameyang prêt à rester chez les Gunners ?

A 31 ans, Pierre-Emerick Aubameyang est le leader offensif de l’équipe d’Arsenal. Cette saison, l’international gabonais a marqué 19 buts et délivré 2 passes décisives en 30 matchs. A un an du terme de son contrat, Aubameyang semblait promis à un départ en fin de saison. Cependant, l’attaquant passé par le Milan AC, pourrait prolonger l’aventure à Londres. C’est du moins ce qu’a laissé entendre son entraineur, Mikel Arteta.

«Si vous me demandez à ce moment précis ce que je pense du futur de Pierre-Emerick Aubameyang, je sens qu'il a envie de continuer avec nous, de progresser et de nous aider à devenir une meilleure équipe », a laissé entendre le technicien espagnol en conférence de presse ce vendredi. « Nous le poussons tous les jours. Je laisse cela aux personnes du club qui s’occupent des contrats », a ajouté Mikel Arteta.

Aubameyang veut un club plus ambitieux

Joueur d’Arsenal depuis 2018, Aubameyang a rejoint le club anglais au sortir de 5 brillantes saisons au Borussia Dortmund où il a inscrit 141 buts en 213 matchs. Arrivé à Londres pour franchir un palier supplémentaire et gagner des titres, le capitaine des Panthères du Gabon a dû déchanter. En deux saisons avec Arsenal, il n’a rien gagné et il a en plus vu le club londonien régresser dans la hiérarchie des clubs anglais et européens.

Cette dimension n’a pas été occultée par Mikel Arteta qui a envoyé un message aux dirigeants londoniens au sujet de son attaquant. Selon lui, Aubameyang « a besoin de sentir qu'il est dans un club conforme à ses ambitions, individuelles ou collectives sur le long terme ». S’ils veulent conserver leur attaquant, les dirigeants d’Arsenal savent ce qu’il faut faire : recruter des joueurs et constituer une équipe capable de revenir au premier plan.