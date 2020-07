Fonsinho, frère de Gervinho, en colère contre l'ASEC: Les raisons

Frère cadet de Gervinho, Alphonse Kouamé dit Fonsinho, s’est fait connaitre sous les couleurs de l’ASEC. Blessé pendant de longs mois, l’ailier est remonté contre son ancien club.

Fonsinho en veut à l’ASEC

Actuellement en Tunisie où il poursuit sa rééducation après une opération aux ligaments, Alphonse Kouamé dit Fonsinho, frère cadet de Yao Kouassi Gervinho, n’est plus un joueur de l’ASEC. Dans un entretien accordé à Sports Ivoire, l’ailier de 24 ans s’est montré très critique envers le club jaune et noir. Fonsinho reproche à l’équipe de Roger Ouégnin de ne l’avoir pas soutenu au moment de sa blessure.

« L'ASEC Mimosas n'a pas payé un rond, après ma blessure. L'ASEC m'a lâché après ma blessure. C'est Monsieur Simon Guillou et sa femme Caroline qui m'ont aidé à faire mon opération et qui continuent de m'aider pour ma rééducation. L'ASEC n'a rien financé dans mon opération. Ils ont décidé de se séparer de moi tout simplement », a révélé le joueur. Fonsinho assure également que c’est sous les couleurs du club jaune et noir qu’il s’est blessé. « Je dis et je réitère que c'est à l'ASEC Mimosas que j'ai contracté ma blessure. Mais, j'ai vu partout que c'était lors de mon entrainement individuel », se désole-t-il.

Fonsinho veut se relancer

International ivoirien, Fonsinho qui a disputé les Jeux de la Francophonie avec la sélection locale des Eléphants, se dit confiant quant à son futur. « Les nouvelles sont très bonnes. Mais comme je l'ai dit, le plus important c'est de bien finir ma rééducation et après on verra la prochaine destination. Sinon pour mon futur, ça vient et je suis serein », souligne le joueur né en 1996.

Pour le virevoltant ailier, les critiques importent peu. « Que les gens pensent ce qu'ils veulent ! De toutes les manières, quoi qu'on fasse on ne plaira jamais à tout le monde. On ne fera jamais l'unanimité. Le plus important pour moi, c'est de rester focus sur mon objectif et me battre pour l'atteindre même si je sais que ça ne sera pas facile », a ajouté le frère cadet de Gervinho. En ce qui concerne sa relation avec son frère, Fonsinho assure « ne pas avoir de problèmes avec lui ».