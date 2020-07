Football, mercato: Salomon Kalou signe à Botafogo au Brésil

Libre depuis la fin de son aventure avec le Herta Berlin, Salomon Kalou va rebondir au Brésil. Le joueur international ivoirien a signé un contrat avec Botafogo.

Cap sur le Brésil pour Salomon Kalou

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel. Salomon Kalou va évoluer la saison prochaine dans le championnat du Brésil. Le joueur ivoirien va rejoindre le pays du football et précisément le club de Botafogo avec lequel il s’est engagé. A 34 ans, Salomon Kalou était libre de tout contrat après la fin de son aventure avec le Herta Berlin en Allemagne. C’est jeudi que le club de Rio de Janeiro a officialisé l’information en publiant une vidéo à la gloire de l’Eléphant sur ses réseaux sociaux. « Bienvenu Kalou ! La star ivoirienne est le nouveau joueur de Botafogo », a écrit le club sur Twitter. Avec Botafogo, Salomon Kalou va rejouer sur les pelouses brésiliennes qu’il avait foulées lors de la Coupe du monde 2014 avec la Côte d’Ivoire.

Salomon Kalou va découvrir son 5e championnat en pro

Auteur de 28 buts en 97 sélections avec les Eléphants de Côte d’Ivoire, Salomon Kalou va découvrir un 5e championnat en professionnel. Après les Pays-Bas où il a débuté à 18 ans avec le Feyenoord, l’Angleterre où il a joué pour Chelsea, la France avec Lille et l’Allemagne où il a disputé 6 saisons avec le Herta Berlin, le joueur formé par l'ASEC va désormais découvrir le championnat Carioca.

Le cadet de Bonaventure s’est engagé pour une saison en faveur d’un club historique du Brésil. Des joueurs tels que Garrincha ou plus récemment Clarence Seedorf ont porté la tunique noire et blanc du club de Rio. Yaya Touré et John Obi Mikel avaient été approchés la saison dernière par Botafago sans succès. Avec cette signature, le natif d'Oumé va devenir le premier grand nom du football africain à évoluer dans le championnat du Brésil.