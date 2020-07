UDPCI: Clash évité de justesse entre Mabri et le camp Tchagba chez Gon

La division est de plus en plus visible au sein de l’Union pour la démocratie et la paix (UDPCI). Vendredi 10 juillet 2020, la direction du parti fondé par feu le général Robert Guéï, s’est rendue en rang dispersé, aux côtés de la famille du regretté Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé, mercredi 8 juillet 2020, des suites d’un malaise cardiaque.

UDPCI: Mabri et Laurent Tchagba en rang dispersé aux côtés de la famille de feu Gon Coulibaly

D’un côté, Albert Mabri Toikeusse qui conduisait la délégation de l’ UDPCI dit originelle, et de l’autre, celle se réclamant proche du RHDP et du défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, conduite par Laurent Tchagba, l’actuel ministre de l’Hydraulique.

« Ce Vendredi 10 Juillet 2020, une forte délégation de militants RHDP issus de l'UDPCI conduite par le Ministre Laurent TCHAGBA, était aux côtés de la Famille de notre regretté Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly », peut-on lire dans le communiqué relayé sur les réseaux sociaux.

L’honorable Famoussa Coulibaly, poursuit la note, qui était le porte-parole de la délégation, a su choisir les mots justes pour traduire toute la compassion de l’Udpci-RHDP, à la famille de l’ex-chef du gouvernement.

Bien avant eux, l’ex-ministre de l’Enseignement supérieur, qui était accompagné de son épouse, a été la première pesonnalité de l’UDPCI à se rendre aux côtés de la famille de l'ex-président du directoire du RHDP, pour présenter ses condoléances les plus attristées.

«J'ai présenté mes condoléances à la famille du Premier Ministre Amadou Gon COULIBALY, ce vendredi 10 juillet 2020. Que son épouse et toute sa famille trouvent consolation auprès d'Allah, et accorde au disparu le repos éternel », a indiqué Mabri Toikeusse sur la page Facebook de son parti.

Pour la circonstance, l’héritier politique de feu Robert Guéï avait à ses côtés, Blé Guirao, cadre du parti et inconditionnel du président de l’UDPCI, qui a également joué le rôle de porte-parole de la délégation.

La direction de l'UDPCI reste profondément divisée sur le choix de son candidat au scrutin présidentiel du 31 octobre. Des cadres et non des moindres dont Laurent Tchagba, Albert Flindé et d’autres dignitaires du parti, ont ouvertement désavoué Albert Mabri Toikeusse sur sa volonté de faire acte de candidature à cette élection.

Ils avaient, eux, porté leur choix sur le défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, choix du président Alassane Ouattara et du RHDP. Cette atmosphère de tension a contribué à desserrer les liens entre les deux camps au point de conduire le parti fondé en 2000 par Robert Guéï sur la voie de l’implosion.