RHDP: Tchomba "inconsolable" suite au décès d'Amadou Gon

La disparition brutale de l'ex-Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, survenue mercredi dernier des suites d'un malaise cardiaque, a laissé dans la consternation, son compagnon de lutte, Amadou Soumahoro, président de l'Assemblée nationale.

Amadou Soumahoro pleure "son frère" Amadou Gon décédé mercredi dernier

Un véritable coup de massue pour la nation ivoirienne, particulièrement pour la famille politique, le RHDP, dont il avait été désigné candidat au scrutin présidentiel de 2020. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé subitement le mercredi 8 juillet, laisse dans la consternation Amadou Soumahoro, président de l’Assemblée nationale ivoirienne.

Tchomba ( nom affectueux d'Amadou Soumahoro) a exprimé son désarroi dans une déclaration rendue publique ce vendredi 10 juillet 2020.

« C’est avec une grande consternation et une extrême douleur, que j’ai appris, dans l’après-midi du mercredi 8 juillet 2020, le décès soudain du Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l’État, Chef du Gouvernement, Amadou Gon Coulibaly», s'est exprimé l’ex-secrétaire général du Rassemblement des républicains (RDR)

«La Côte d’Ivoire perd un grand Homme d’État et moi, un frère, un confident, un compagnon de lutte politique », a-t-il ajouté. Selon lui, Amadou Gon Coulibaly a, de son vivant, su mener le combat de la démocratie et du développement économique et social de notre pays.

«Sa personnalité exceptionnelle, son sens très élevé des responsabilités et sa loyauté à nulle autre pareille ont fait de lui une personnalité politique de haute stature », a poursuivi le natif de Séguéla.

Au nom de l’Assemblée nationale, institution qu’il dirige depuis mars 2018, Amadou Soumahoro a souhaité ses condoléances à l’ensemble des Ivoiriens, particulièrement au chef de l’État Alassane Ouattara qui a perdu le plus illustre de ses collaborateurs.

«Au nom de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, je rends hommage au travailleur chevronné et talentueux qu’il fut et qui a consacré sa vie, avec dévouement, aux intérêts supérieurs de notre pays. Tout en exprimant nos condoléances à la grande famille du RHDP et à toute la Côte d’Ivoire, pour cette perte cruelle, nous prions Dieu le Tout-Puissant, pour qu’il lui accorde sa miséricorde et l’accueille dans son paradis éternel», a-t-il conclu.