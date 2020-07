Election à la FIF: Idriss Diallo décroche le parrainage de Bouaké

Candidat déclaré à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Idriss Diallo a obtenu jeudi le soutien important d’un club de Ligue 1. Il s’agit de Bouaké FC.

Bouaké FC parraine Idriss Diallo

Condition d’éligibilité, le parrainage d’au moins 3 clubs de Ligue 1 est bien souvent une incertitude pour les candidats à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF). Candidat déclaré à la succession de Sidy Diallo, Idriss Diallo a validé le tiers de cette condition. L’ancien vice-président de l’Asec d’Abidjan a reçu de façon officielle, le parrainage de Bouaké FC, club de Ligue 1 ivoirienne.

« J’ai l’honneur de vous faire connaitre que l’association sportive dénommée Bouaké football club accorde son parrainage à la liste conduite par monsieur Yacine Idriss Diallo, dans le cadre des élections à la présidence de la Fédération ivoirienne de football », précise le document envoyé à René Diby, président de la Commission électorale de la FIF. Dans son communiqué, Diabaté Issa, président de Bouaké FC a assuré que son club a accordé son parrainage « exclusivement» à Idriss Diallo.

Idriss Diallo et Sory Diabaté en pôle avec les clubs de Ligue 1

Selon nos informations, les candidats Idriss Diallo et Sory Diabaté auraient déjà l’assurance de bénéficier des soutiens nécessaires d’au moins trois clubs de Ligue 1. Nos sources font savoir que plusieurs autres parrainages de clubs de Ligue 1 pourraient être officialisés dans les prochains jours. Soutenu par l’AFI et l’association des arbitres et encadreurs techniques, l'ancien vice-président de la FIF pourra très certainement compter pour cette élection sur le soutien du Gx, groupe de membres de la Fédération qu’il a contribué à maintenir sur pieds face à Sidy Diallo. Pour rappel, le dépôt des dossiers devant la Commission électorale a débuté le 20 juillet 2020. Cette phase va se poursuivre jusqu’à la date du 1er août 2020.