© CAN 2025 : La Côte d'Ivoire trop forte pour le Burkina Faso

Le dernier 8e de finale de cette CAN 2025 a livré son verdict ce mardi soir. La Côte d’Ivoire a nettement battu le Burkina Faso (3-0), pour un choc en quart face à l’Egypte.

CAN 2025 : La Côte d’Ivoire va jouer une finale face à l’Egypte en quart

Tenante du titre et grande favori de cette CAN 2025, la Côte d’Ivoire a brillamment validé son billet pour les quarts de finale en battant le Burkina Faso 3-0. Dès l’entame du match, les Éléphants ont imposé leur rythme, contrôlant le ballon et multipliant les occasions. Amad Diallo s’est chargé de l’ouverture du score à la 20ᵉ minute sur un piqué parfait après une belle combinaison avec Evann Guessand. Douze minutes plus tard, Yan Diomandé a doublé la mise grâce à un centre millimétré d’Amad Diallo, scellant déjç le sort de la rencontre dès la première mi-temps.

De retour des vestiaires, la Côte d’Ivoire a su gérer ses temps faibles grâce à une discipline tactique remarquable, des interceptions précises et une solidité défensive constante. Les changements tactiques opérés en seconde période n’ont pas suffi au Burkina pour revenir dans le match. En fin de partie, Touré a fini par en profiter dans les dernières minutes pour creuser une dernière fois l’écart (88e).

Un succès qui permet à la Côte d’Ivoire de poursuivre sa série d’invincibilité en phase à élimination directe de la CAN et confirme son statut de favorite. Le prochain défi de la Côte d’Ivoire sera de taille : affronter l’Égypte en quart de finale.