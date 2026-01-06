CAN 2025 : La Côte d’Ivoire trop forte pour le Burkina Faso

Durée de lecture : 2 minutes
CAN 2025 : La Côte d'Ivoire trop forte pour le Burkina Faso
© CAN 2025 : La Côte d'Ivoire trop forte pour le Burkina Faso

Le dernier 8e de finale de cette CAN 2025 a livré son verdict ce mardi soir. La Côte d’Ivoire a nettement battu le Burkina Faso (3-0), pour un choc en quart face à l’Egypte.

CAN 2025 : La Côte d’Ivoire va jouer une finale face à l’Egypte en quart

Tenante du titre et grande favori de cette CAN 2025, la Côte d’Ivoire a brillamment validé son billet pour les quarts de finale en battant le Burkina Faso 3-0. Dès l’entame du match, les Éléphants ont imposé leur rythme, contrôlant le ballon et multipliant les occasions. Amad Diallo s’est chargé de l’ouverture du score à la 20ᵉ minute sur un piqué parfait après une belle combinaison avec Evann Guessand. Douze minutes plus tard, Yan Diomandé a doublé la mise grâce à un centre millimétré d’Amad Diallo, scellant déjç le sort de la rencontre dès la première mi-temps.

De retour des vestiaires, la Côte d’Ivoire a su gérer ses temps faibles grâce à une discipline tactique remarquable, des interceptions précises et une solidité défensive constante. Les changements tactiques opérés en seconde période n’ont pas suffi au Burkina pour revenir dans le match. En fin de partie, Touré a fini par en profiter dans les dernières minutes pour creuser une dernière fois l’écart (88e).

CAN 2025 : L’Algérie sort la RDC au terme d’un match dingue
CAN 2025 : Les compos officielles du choc Côte d’Ivoire – Burkina Faso

Un succès qui permet à la Côte d’Ivoire de poursuivre sa série d’invincibilité en phase à élimination directe de la CAN et confirme son statut de favorite. Le prochain défi de la Côte d’Ivoire sera de taille : affronter l’Égypte en quart de finale.

Vous aimez cet article ? Partagez !

Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News

Plus d'informations

À propos
Nous contacter
Plan du site
Politique de confidentialité
Mentions légales
Nos tarifs
Recrutement

Afrique sur 7 : toute l’actualité d’Abidjan, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique

Retrouvez gratuitement, à tout moment, les dernières infos d’Afrique : politique, économie, sport, culture, high-tech et show-biz. Depuis Abidjan, nous vous proposons une couverture en temps réel de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et bien plus encore.

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Afrique sur 7 est votre source fiable d’actualités pour rester informé où que vous soyez. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos dernières publications et échanger avec d’autres lecteurs.

Copyright ©Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu 2026