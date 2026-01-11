© CAN 2025 : date et heures des demi-finales

Désormais, on connait les quatre qualifiés pour le dernier carré de cette CAN 2025. Découvrez le programme complet de la fin de la compétition.

CAN 2025 : Les demi-finales se joueront mercredi prochain

Désormais, c’est l’heure de la grande vérité à cette 35e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Le tournoi va bientôt livrer son verdict à l’issue de l’ultime semaine de compétition qui verra se disputer les demi-finales et la grande finale au stade Prince Moulay Abdellah.

Vendredi dernier, le Sénégal et le Maroc ont validé leur présence dans le dernier carré. Dans des scénarios similaires, les deux formations au surnom de Lions ont fait honneur à leur statut de grand favori en dominant facilement le Mali et le Cameroun dans des matches globalement à sens unique.

Ce samedi, l’Égypte a surpris en montrant un autre niveau face au champion en titre, la Côte d’Ivoire. Les Pharaons se sont qualifiés et joueront le Sénégal en demi-finale. Ce sera une revanche de la finale 2022 remportée par les Lions de la Teranga face aux coéquipiers de Mohamed Salah. Pour le Maroc, ce sera le Nigeria, vainqueur de l’Algérie dans son propre quart de finale.

Semi-Finalists | Egypt 🇪🇬



The Pharaohs are into the final four of the #TotalEnergiesAFCON2025! 🌟 pic.twitter.com/m152EihJaq — TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) January 10, 2026

Avec l’élimination du Mali, il ne reste en effet plus que des anciens champions d’Afrique en lice. Qui pour soulever le trophée de cette CAN 2025 dimanche prochain ?

Les affiches des demi-finales :

14 janvier 2026

18 h : Sénégal – Égypte, grand stade de Tanger

21 h : Maroc – Nigeria, stade Moulay Abdellah à Rabat

Petite finale

17 janvier 2026

17 h : stade Mohammed V de Casablanca

Finale

18 janvier 2026

20 h : stade Moulay Abdellah à Rabat