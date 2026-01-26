© Sénégal : la fédération de football recadre El-Hadji Diouf

Au Sénégal, ça a chauffé ces dernières heures entre la Fédération Sénégalaise de Football et l’ancien international El-Hadji Diouf. Profitant des célébrations du titre des Lions de la Teranga à la CAN 2025, Diouf s’en était pris aux dirigeants politiques de son pays. Mais, la Fédération sénégalaise l’a sèchement recadré dans un communiqué officiel rendu public ce dimanche 25 janvier 2026.

Sénégal : El-Hadji Diouf sérieusement dézingué par la FSF

La Fédération Sénégalaise de Football a réglé ses comptes en public avec El-Hadji Diouf. Suite aux propos cinglants de son président contre l’influence du Maroc sur la Confédération Africaine de Football (CAF), la FSF s’en est pris ce dimanche à la légende El-Hadji Diouf. Dans un communiqué, la FSF a condamné des propos bien précis de l’ancien attaquant de Liverpool.

En effet, lors des célébrations du titre des Lions de la Téranga à la CAN 2025, El-Hadji Diouf s’en était pris au gouvernement de son pays, qu’il accuse d’avoir saisi certains terrains octroyés par l’ancien président Macky Sall en guise de récompense pour le sacre à la CAN 2022. « La FSF tient à se démarquer totalement des propos à l’encontre de l’État du Sénégal. L’instance fédérale condamne fermement tant le fond que la forme des réclamations formulées concernant l’octroi des terrains », a écrit la FSF.

Il faut souligner que le communiqué contre son ancien international a évoqué les « divers sujets traitant de l’actualité sportive internationale », sans en préciser la nature. « Bien qu’étant une légende du football sénégalais, ses opinions, exprimées à titre personnel, ne reflètent en aucune manière la position officielle de la FSF », a-t-elle ajouté. Et c’est pourquoi, elle a invité « l’ensemble des acteurs gravitant autour de la sélection nationale à faire preuve de retenue, de responsabilité et de respect dans leurs prises de paroles publiques ».