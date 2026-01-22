© CAN 2025 : Pape Thiaw lance un sérieux message après le chaos en finale

Vainqueur de la CAN 2025 avec le Sénégal, le sélectionneur Pape Thiaw, est revenu sur les faits de jeu lors de la finale dimanche dernier contre le Maroc. Le technicien a laissé un message sur ses réseaux sociaux ce jeudi 22 janvier 2026.

CAN 2025 : « J’ai juste essayé de protéger mes joueurs face à l’injustice », Pape Thiaw

Vainqueur de la CAN 2025 après avoir pratiqué un beau football pendant près d’un mois, le Sénégal a pourtant vu son succès un peu terni par les incidents de la finale face au Maroc (1-0 ap). En effet, lors d’une séquence assez incroyable où l’arbitre a refusé un but aux Lions de la Teranga puis accordé un penalty à l’hôte marocain dans le temps additionnel, la fête a complètement été gâchée.

Sérieusement critiqué par certains supporters africains et par son homologue Walid Regragui pour son comportement après cette finale terminée sur une panenka ratée de Brahim Diaz et sur un but libérateur de Pape Gueye, Pape Thiaw a rapidement présenté des excuses. Et ce jeudi, il est revenu sur les faits dans un message publié sur les réseaux sociaux.

« Pour le Sénégal ! Mon cœur, mon âme, mon esprit sont ancrés dans ce beau pays qui m’a tout donné et pour lui, je ferais l’impossible. Nous avons vécu un tournoi exceptionnel avec une organisation magnifique, qui s’est soldé malheureusement par une fin dramatique. Ça n’a jamais été mon intention d’aller à l’encontre des principes du jeu que j’aime tant. J’ai juste essayé de protéger mes joueurs face à l’injustice. Ce que certains prendront comme une violation des règles n’est autre qu’une réaction émotionnelle face à la partialité de la situation. Après concertation, nous avons décidé de reprendre le match et d’aller gagner ce trophée pour vous.

Je m’excuse si j’ai pu heurter certaines personnes, mais les amoureux du football comprendront que l’émotion est partie intégrante de ce sport. Je tiens à saluer notre Président de la République et la Ministre des Sports qui nous ont mis dans les meilleures conditions, notre Fédération pour son soutien indéfectible, et nos supporters qui ont soulevé des montagnes avec nous. Je n’aurais pu faire tout ceci sans ma famille : ma Maman qui n’est plus de ce monde, mon Père, ma femme et mes enfants qui me donnent une source de motivation supplémentaire. Enfin mes gars, ces 28 guerriers qui ont donné sueur, sang et âme pour leur nation. C’est un régal de vous mener car au-delà d’être des légendes, vous êtes des personnes exceptionnelles ! », a écrit Pape Thiaw, sélectionneur des Lions de la Téranga du Sénégal.