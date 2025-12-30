Coupe du Monde 2030 : La FIFA justifie les prix exorbitants des billets

Ce mardi 30 décembre 2025, Gianni Infantino, Président de la FIFA, s’est livré sur la Coupe du Monde 2026. L’homme fort de l’instance en charge du football au plan mondial, est revenu sur les prix trop chers des billets pour suivre la compétition l’été prochain.

Coupe du Monde 2030 : La FIFA justifie les prix des billets

Depuis des semaines, le sujet revient dans la presse. Il s’agit notamment des prix des places pour la Coupe du Monde 2026. Depuis l’ouverture de la billetterie, de nombreuses associations de supporters se sont émues des tarifs jugés « exorbitants » et « astronomiques ». « Entre prix des billets scandaleux, déplacements XXL, hébergements hors de prix, l’addition est plus salée que jamais pour suivre les Bleus. Pour beaucoup de supporters, cette Coupe du monde devient un luxe inaccessible », ont même dénoncé des Français le 12 décembre dernier.

Et face à ces critiques, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a évoqué une demande record ce mardi 30 décembre 2025 pour cette Coupe du Monde 2026. « Ces derniers jours, vous avez probablement vu qu’il y a beaucoup de débats autour de la billetterie et des prix des billets », a-t-il déclaré au World Sports Summit de Dubaï. « Nous avons six, sept millions de tickets en vente et nous avons commencé il y a deux semaines. Je peux vous dire qu’en deux semaines, 15 jours, nous avons reçu 150 millions de demandes pour des billets. Cela montre à quel point la Coupe du monde est puissante », ajoute-t-il, précisant que la plupart des requêtes provenaient des États-Unis, d’Allemagne et du Royaume-Uni. « C’est absolument dingue », martèle le patron de l’instance dirigeante du football.

FIFA’s Gianni Infantino defended 2026 World Cup ticket prices, pointing to soaring demand of about 150 million requests, as fan groups continue to protest what they call unfair pricing https://t.co/jp37e6eVUu pic.twitter.com/JczczP3oFZ — Reuters (@Reuters) December 29, 2025

Les prix pour suivre cette Coupe du Monde 2026 grimpent jusqu’à 6.730 dollars (5.716 euros) pour la finale de la compétition. Le Mondial-2026 se déroule du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.