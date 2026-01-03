© CAN 2025 : Le Sénégal renverse le Soudan et file en quarts

Le premier 8e de finale de cette CAN 2025 a livré son verdict. Le Sénégal porté par Pape Gueye puis par le talent d’Ibrahim Mbaye, a réussi à renverser le Soudan (3-1). Les Lions de la Téranga sont qualifiés les quarts de finale du tournoi.

CAN 2025 : le Sénégal s’est fait peur face au Soudan

Le Soudan a été audacieux ce samedi en 8e de finale de la CAN 2025 face au Sénégal. Dès la 5e minute, les Faucons de Jediane créent la surprise. En effet, profitant d’un début de match fort des Sénégalais, Aamir Abdallah ouvre le score d’une frappe enroulée somptueuse. Il mettait ainsi le Sénégal sous pression. Bousculés, Sadio Mnaé et ses coéquipiers vacillent mais ne rompent pas. Peu à peu, ils reprennent le contrôle du ballon et montent en intensité.

À la 27e minute, le milieu sénégalais Pape Gueye égalise d’une frappe précise à l’entrée de la surface. Totalement libéré, il récidive juste avant la pause (45’+2), concluant une action collective de grande classe pour offrir l’avantage au Sénégal. Son doublé change le cours du match et installe les Lions aux commandes. La seconde période est restée longtemps indécise. Le Soudan s’est montré dangereux en contre. Mais à la 74e minute, l’entrée d’Ibrahim Mbaye dynamite la rencontre. Trois minutes plus tard, sur une contre-attaque initiée par Sadio Mané, le jeune Parisien résiste au retour adverse et conclut avec puissance (77’). Un but qui scelle le sort du match (3-1).

Avec cette victoire, le Sénégal confirme son statut et se qualifie pour les quarts de finale de cette CAN 2025. Les Lions affronteront soit le Mali ou la Tunisie.