© CAN 2025 : malaise des Sénégalais avant la finale, des révélations sortent

La finale de la CAN 2025 continue de faire couler d’encres et de salives. La rencontre entre le Sénégal et le Maroc a été également marquée par les étonnants pépins de santé de plusieurs joueurs sénégalais avant le coup d’envoi. Ces dernières, des révélations sont sorties.

CAN 2025 : le Sénégal s’explique sur les malaises des joueurs avant la finale

Dimanche dernier, le Sénégal a remporté la finale de la CAN 2025 face au Maroc (1-0 a.p). Une finale qui restera comme un sacre historique, mais aussi comme l’un des épisodes les plus troublants de l’histoire récente des Lions de la Téranga. En effet, derrière l’euphorie du sacre, un malaise profond a traversé le vestiaire sénégalais, marqué par une série de problèmes de santé inexpliqués.

Tout a commencé quelques heures avant le coup d’envoi de la finale. Titulaire indiscutable, Krépin Diatta a été contraint de déclarer forfait à la dernière minute. Le latéral droit a raconté une journée qui a rapidement viré à l’incompréhension. « Le matin du match, je ne me sentais pas très bien… Le problème a vraiment commencé au moment où nous partions au stade. J’avais mal partout, à la tête. C’était très bizarre. », a-t-il déclaré. Décidé à jouer, Diatta s’effondre durant l’échauffement et est évacué à l’hôpital.

Sur le banc, Bacary Cissé, président de la Commission Communication de la FSF, a assisté à une scène qu’il qualifie de vraiment désastreuse. « Trois minutes après l’échauffement, j’ai vu Ousseynou Niang faire un malaise… Il présentait les mêmes symptômes que Krépin Diatta », explique-t-il, évoquant un joueur « semblant perdre le contrôle de sa langue ». À la pause, Pape Matar Sarr est à son tour victime d’un malaise dans les vestiaires. Même symptômes, même inquiétude. Au total donc, quatre malaises recensés.

Ce jeudi, Krépin Diatta est revenu sur les faits et parle d’un black-out total. « Je n’ai pratiquement rien vu de la finale », confie-t-il. Il a ajouté qu’aucun examen n’a permis d’identifier une cause précise. En zone mixte, Ismail Jakobs lâchait déjà : « Il s’est passé beaucoup de choses avant le match… beaucoup de choses sortiront après. »

Cette finale de la CAN 2025 aura laissé un goût étrange et une question majeure à la Fédération sénégalaise, déterminée à comprendre l’origine de ces défaillances aussi rares qu’inquiétantes.