Coupe du Monde 2026 : où suivre les matchs de la Côte d’Ivoire en France

Encore quelques mois avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026. Déjà, la question de la diffusion télé est centrale pour les supporters africains installés en Europe. Pour la diaspora ivoirienne en France, la bonne nouvelle est tombée pour les matchs de la Côte d’Ivoire.

Coupe du Monde 2026 : Les recontres de la Côte d’Ivoire en clair sur M6

En France, M6 est détentrice d’une partie des droits de diffusion de la Coupe du Monde 2026 en France. La chaine a fait le choix de programmer plusieurs affiches des nations africaines qui sont diffusés dans des horaires convenables pour les spectateurs. Ainsi, les matchs de la Côte d’Ivoire en phase de groupes seront retransmis en direct et en clair, une décision qui va ravir la diaspora vivant en France et en Europe.

Parmi les rencontres déjà annoncées figure notamment Allemagne – Côte d’Ivoire, prévu le 20 juin prochain. Une affiche de prestige, face à une grande nation de football, et qui sera accessible gratuitement sans abonnement.

La logique de M6 est simple. C’est de privilégier les matchs disputés avant minuit, afin de maximiser l’audience et les recettes publicitaires. Cette stratégie profite clairement à la Côte d’Ivoire, dont les rencontres entrent dans cette grille horaire favorable.

À l’inverse, certaines sélections africaines programmées à des horaires nocturnes ne bénéficieront pas de cette visibilité en clair sur M6. Pour les Éléphants de la Côte d’Ivoire, c’est un avantage non négligeable en termes de rayonnement et de suivi populaire, notamment auprès des familles ivoiriennes installées en Europe.