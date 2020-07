Candidature de Ouattara : Le gros plaidoyer de Mamadou Touré

Sollicité par de nombreux cadres de son parti politique, Alassane Ouattara va-t-il accepter de briguer un 3e mandat, après la mort soudaine d'Amadou Gon Coulibaly ? Le président ivoirien n'a pas encore pris sa décision, mais subit d'énormes pressions de ses proches, dont Mamadou Touré.

Mamadou Touré tente de convaincre Ouattara de briguer un 3e mandat

Début mars 2020, Alassane Ouattara, qui avait réuni les sénateurs et les députés à Yamoussoukro pour un congrès, avait déclaré : "Tout au long de ma carrière, j’ai toujours accordé une importance particulière au respect de mes engagements. En conséquence, j’ai décidé de ne pas être candidat en 2020 (…) je voudrais annoncer solennellement, que j’ai décidé de ne pas être candidat à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération." Il a décidé de faire d' Amadou Gon Coulibaly le candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

Malheureusement pour Alassane Ouattara, son Premier ministre a été brutalement fauché par la mort le mercredi 8 juillet 2020. Suite au décès de son plus fidèle compagnon, le chef de l'Etat doit trouver un autre candidat au RHDP. Pour ses proches, il est l'unique personnalité qui peut garantir la victoire. Mamadou Touré l'a affirmé lors d'une visite à Daloa le samedi 25 juillet.

"C'est vrai qu'il a annoncé qu'il allait céder la place a une jeune génération. Mais aujourd'hui, c'est lui seul qui peut maintenir les acquis. Je vous invite, Chers Militants, à faire bloc autour d'Alassane Ouattara pour un 3e mandat", a déclaré le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes, dont les propos sont repris par l'AIP. Il a tenté de convaincre ses interlocuteurs qu'Alassane Ouattara est "le seul espoir des militants et le garant de la stabilité de la Côte d'Ivoire".