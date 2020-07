Me Zéhouri Bertin donne les secrets de la Primature à Hamed Bakayoko

Me Zéhouri Bertin, juriste et Président de l'ODAP-CI (Observatoire pour le développement, l'amitié et la prospérité-Côte d'Ivoire), s’est félicité de la nomination d’ Hamed Bakayoko en tant que Premier ministre de Côte d'Ivoire. Dans la déclaration ci-dessous, le Notaire-conseil près la Cour d'Abidjan interpelle néamoins le nouveau promu sur les défis à relever et qui feront de lui, une des personnes consacrées de l’histoire de la Côte d’Ivoire.

Me Zehouri Bertin à Hamed Bakayoko: "Le pays attend beaucoup, les Ivoiriens attendent tout"

Je félicite le nouveau premier ministre, son Excellence Monsieur Ahmed BAKAYOKO comme je l'avais fait précédemment pour l'intérimaire de feu Amadou Gon COULIBALY (que Dieu ait son âme). Les défis à relever sont énormes et la mission du nouveau chef du Gouvernement ivoirien complexe.

Sous son impulsion, la Côte d'Ivoire devra connaître des élections présidentielles ouvertes, transparentes et démocratiques en 2020, si l'agenda initial a été maintenu. De même qu'il devra corriger les faiblesses de l'économie dues à la crise sanitaire mondiale, il devra surveiller le contenu du panier de la ménagère. Si la sécurité des Ivoiriens doit être sa priorité, leur santé et bien être, devront guider son agenda tout le temps. La défense des Ivoiriens à l'intérieur et aux frontières devra au moins justifier l'existence d'une armée soudée non moins républicaine.

La corruption et la fraude généralisées devront être contrôlées et enrayées grâce à une justice libre et transparente. La pauvreté s'est accentuée dans les ménages ces derniers temps, il conviendra d'accélérer les offres d'emplois à la jeunesse pour favoriser une meilleure distribution des résultats de la croissance qui je l'espère, sera générée par l'effet d'une économie réelle basée essentiellement sur les agrégats micro-économiques.

Le trésor public, les recettes douanières et fiscales devront pourvoir au bon fonctionnement de l'économie à condition que chaque citoyen pratique le civisme en payant correctement ce qu'il déclare bien que les receveurs devront appuyer l'action du premier ministre en pratiquant l'orthodoxie du comptable public.

J'espère que la jeunesse se retrouvera ici, dans l’âge et la génération du nouveau locataire de notre Primature. Dès lors, j'espère qu'elle prendra confiance en l'avenir car les hauts postes de responsabilité ne seront plus une chasse gardée mais un parcours d'excellence. Les Ivoiriens ont eu des gros doutes sur l'image de leur pays à l'étranger ces derniers temps. Son attractivité a baissé et pas seulement à cause de la crise sanitaire. Le nouveau gouvernement devra veiller à renforcer le lobbying en faveur des institutions supra et inter nationales d'aide au relèvement économique.

Des réformes s'imposent.

Les infrastructures de base ont pris un coup d'arrêt et cela n'est pas bon pour les routes, l'hydraulique, le logement social, l’électrification, le sanitaire dans l'ensemble.

Le nouveau gouvernement aura à redonner espoir aux étudiants et élèves dans l'avenir de la formation et l'éducation dans notre pays. Nos paysans et producteurs y compris les agriculteurs et éleveurs veulent croire que le nouveau gouvernement pourra rapidement relever les prix d'achat par une négociation hardie avec les partenaires au développement.

Le nouveau premier ministre devra, je le souhaite, donner un réel contenu à la décentralisation en dotant les collectivités de moyens d'autonomie financière et politique. Il faut lever les pesanteurs structurelles sur l’économie de nos régions en créant une côte d'ivoire des régions et non les régions de côte d'Ivoire qui dépendent des Préfets et qui sont tributaires exclusifs du trésor public central.

Ce qui constitue une sérieuse entrave au développement de l'initiative locale. Le nouveau premier ministre doit s'impliquer avec force pour créditer un congrès ivoirien fort (députés et sénateurs ), moins lourd au plan budgétaire mais dense au niveau du personnel politique qualifié et engagé dans la réussite de leurs mandats populaires.

Le pays attend beaucoup, les Ivoiriens attendent tout. Les hommes sont là, prêts pour le travail. Il conviendra de les recruter non pas par leur appartenance politique ou ethnique mais uniquement par leurs capacités à rassembler pour impulser le développement participatif en luttant concrètement et avec patriotisme éclairé, contre la pauvreté et l'ignorance qui nous réduisent à néant.

Il faudra de toute urgence, redonner du travail aux personnels des arts et de la culture, du sport et de l'environnement. Le confinement les a anéanti comme cela a été pour les restaurateurs et tenanciers de maquis. Les Ivoiriens verront l'impact de la mise en œuvre d'un agenda dynamique si l'on procède ainsi. Les femmes et les hommes qui animeront le mandat seront l'image de votre volonté affichée.

Ainsi donc, vous verrez Excellence Monsieur le premier ministre Hamed BAKAYOKO, vous verrez comment vous serez sacré et consacré dans l'histoire des grands hommes de chez nous et du monde .

Bonne chance cher FRÈRE. Bon courage Excellence.

Paul-Arnaud Bertin Zehouri

NOTAIRE -Conseil

Enseignant des Universités

Expert

Président de L'ODAP-CI

Flambeau du Développement participatif du LOH DJIBOUA.

