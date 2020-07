Nommé Premier ministre, voici la réaction à chaud d'Hamed Bakayoko

Hamed Bakayoko, nouveau Premier ministre (PM) de Côte d'Ivoire. Ainsi en a décidé Alassane Ouattara, qui vient de signer un décret dans ce sens. Reconnaissant au Président ivoirien, le tout nouveau chef du Gouvernement a exprimé sa gratitude à son mentor.

Le Premier ministre Hamed Bakayoko appelle l'aide Dieu

De l'intérim à la titularisation, Hamed Bakayoko vient de franchir le pas en tant que nouveau Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Dès la signature du décret de sa nomination, le désormais PM et ministre de la Défense a aussitôt été reçu en audience au palais de la Présidence par Alassane Ouattara. Après un tête-à-tête, le chef de l'État et le nouveau chef du Gouvernement sont arrivés sur le perron de la présidence ivoirienne.

Là, Hambak adoptait une position totalement révérencieuse devant son mentor. L'émotion aidant, les deux personnalités ivoiriennes n'ont pas manqué de se donner une bonne poignée de main, en dépit des mesures barrières anti-Covid-19. Mais, ils se sont aussitôt désinfecté les mains avec un gel hydroalcoolique, avant que le successeur d'Amadou Gon Coulibaly ne prenne les marches de la Présidence pour rejoindre ses nouveaux bureaux.

Chemin faisant, et sous les flashs des paparazzi et autres chasseurs d'images, que de congratulations et de célébrations du nouveau locataire de la Primature ivoirienne des collaborateurs qui jalonnaient le chemin du retour, avant que l'un d'entre eux ne lance : « Monsieur le Premier ministre, vous méritez ça. » Sans protocole, Hamed Bakayoko a embarqué au côté copilote du véhicule qui l'attendait.

Après cette marche de gloire et la joie de sa nomination, le Maire d'Abobo a surtout imploré le ciel pour qu'il puisse réussir dans sa nouvelle fonction. Aussi, a-t-il psalmodié dans un tweet : « QUE DIEU TOUT PUISSANT M’ASSISTE! » La tâche est d'autant plus grande, à trois mois d'une élection présidentielle cruciale, que cette prière est loin d'être anodine.