Côte d'Ivoire, Hamed Bakayoko, candidat du RHDP en 2020 ?

En Côte d'Ivoire, la question du candidat du RHDP pour l'élection présidentielle de 2020 est sur toutes les lèvres. Hamed Bakayoko, le tout nouveau Premier ministre est pressenti pour représenter son parti à cette élection présidentielle pour laquelle le président Alassane Ouattara est invité à se présenter.

Hamed Bakayoko, la fulgurante montée du Golden Boy

Tout s'est accéléré ces derniers mois pour Hamed Bakayoko. Le possible candidat du RHDP à la prochaine élection présidentielle poursuit sa montée dans les arcanes du pouvoir. Nommé Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité dès l'accession d'Alassane Ouattara à la Magistrature suprême en avril 2011, l'homme qui est surnommé HamBak (l'anagramme de son nom) par ses proches, ne cesse d'occuper davantage de place au coeur du pouvoir RHDP. En effet, à la faveur de la vague de mutineries qui a secoué la Côte d'Ivoire en 2017, le Chef de l'État a confié le portefeuille de la Défense à l'unique ministre d'État de son Gouvernement. Les Premiers ministres se succèdent, mais Hamed Bakayoko demeure inamovible.

Ainsi, le tout nouveau ministre en charge des forces militaires ivoiriennes a réussi par ramener l'accalmie au sein des casernes et mettre fin aux incessants bruits de bottes. Même le contingent des 8 400 ex-rebelles intégrés à l'armée ivoirienne est rentré dans les rangs. Les ex-combattants démobilisés qui réclamaient des primes Ecomog, à l'instar de leurs anciens frères d'armes, ont été réduits au silence.

Lorsqu'à Abobo, la bataille des municipales devait opposer le camp d'Alassane Ouattara et celui de Guillaume Soro, c'est encore Hamed Bakayoko qui a été envoyé en mission pour imposer le respect aux adversaires du RHDP. Député de Séguéla (Nord) et Maire de la Commune d'Abobo (l'une des dix communes d'Abidjan et la plus peuplée de Côte d'Ivoire), le Golden Boy force le respect et l'admiration, aussi bien de ses adversaires que de ses proches.

Le candidat du RHDP connu ?

Avec le décès d'Amadou Gon Coulibaly, voici donc Hamed Bakayoko qui vient d'être propulsé Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. L'homme n'a certes pas encore avoué publiquement ses ambitions présidentielles. Cependant, face à un Président Alassane Ouattara hésitant à faire un rétropédalage pour se porter candidat au scrutin du 31 octobre prochain, comme le souhaite le Conseil politique du RHDP, tenu mercredi 29 juillet, le Golden Boy pourrait connaître son heure de gloire.

Quoi qu'il en soit, le patron de la Grande Loge de Côte d'Ivoire (GLCI) est en passe d'emprunter la trajectoire du defunt Amadou Gon, ex- candidat du RHDP, au point d'être désigné prochain candidat à l'élection présidentielle. Mais n'allons pas vite en besogne et attendons la teneur du discours à la Nation annoncé par le Président Ouattara.

Il y a toutefois un hic, c'est que le confrère Vice média publiait une série d'articles incriminant le désormais Premier ministre comme faisant partie d'un vaste réseau de narcotrafiquants. Ce dernier a d'ailleurs porté plainte contre ce qu'il qualifie de diffamation.