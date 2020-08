Présidentielle : Voici les hommes de Ouattara pour affronter Bédié

Alassane Ouattara est candidat déclaré à la présidentielle du 31 octobre 2020. Le président ivoirien est descendu dans l'arène suite au décès de son successeur Amadou Gon Coulibaly, mercredi 8 juillet 2020, à Abidjan. Malgré les vives contestations de ses adversaires politiques, le patron du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) a déjà mis son équipe de campagne en place.

Voici l'équipe de campagne d'Alassane Ouattara

Il n'y a plus de doute. Alassane Ouattara est engagé dans la lutte pour sa propre succession. Même si le président ivoirien avait promis prendre sa retraite au terme de son second mandat, le décès brutal de son Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix, l'a contraint à se remettre en selle, comme il l'a expliqué le jeudi 6 août dans une adresse à la Nation.

"J’envisageais ainsi de mettre mon expérience en matière économique et de gouvernance au service des pays et des Institutions qui le souhaiteraient. Au plan politique, ma décision avait abouti à la désignation, le 12 mars 2020, d’un candidat, chef d’équipe de cette nouvelle génération de cadres compétents et dévoués, à même de préserver les acquis de notre pays en matière de paix et de progrès. Mais, comme le dit l’adage, l’homme propose, Dieu dispose. Les récents événements tragiques, avec le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, laissent un vide au niveau de l’équipe que j’avais mise en place pour poursuivre et consolider le programme de développement économique et social", a justifié le chef de l'État.

Dans le souci de se donner les chances de conserver le pouvoir, Alassane Ouattara a décidé de conserver la même équipe devant accompagner Amadou Gon Coulibaly dans sa campagne présidentielle. Ainsi le candidat du RHDP confie son destin à quatre personnalités politiques, croit savoir Jeune Afrique. Ce sont : Hamed Bakayoko, nouvellement nommé Premier ministre, le ministre d'Etat, secrétaire de la présidence Patrick Achi, Ahoussou Jeannot Kouadio, le président du Sénat et Adama Bictogo, le directeur exécutif du parti au pouvoir. La communication de l'ex-allié d'Henri Konan Bédié demeure aux mains de Fabrice Sawegnon, le boss de Voodoo Communication. Alassane Ouattara sera investi le 20 août 2020 à Yamoussoukro, dans le centre du pays. La campagne du champion du RHDP devait être lancée début septembre. Soulignons, que le président sortant sera aux prises avec Henri Konan Bédié, le candidat du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire).