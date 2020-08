Sous-officiers de Police stagiaires convoqués d'urgence à la Préfecture

À moins de trois mois de l'élection présidentielle de 2020, les autorités sécuritaires sont à pied d'oeuvre pour garantir la protection des personnes et des biens. C'est dans cette optique que des Sous-officiers de Police stagiaires (2019-2021) viennent d'être convoqués par leur hiérarchie à la Préfecture de police d'Abidjan.

Les Sous-officiers de Police stagiaires, prise de service dès le vendredi 14 août

Youssouf Kouyaté, Directeur général de la police nationale, a effectué, ces derniers mois, une revue des troupes dans les différents commissariats et autres préfectures de police à travers le territoire ivoirien pour s'assurer du dispositif sécuritaire et de la disponibilité de ses hommes en prélude à cette période électorale, qui s'annonce avec quelques troubles sporadiques. Aussi, les autorités policières, ainsi que leurs subalternes, ont tous été appelés à plus de vigilance pour assurer leur mission avec dextérité.

À un peu plus de deux mois de ce scrutin qui cristallise toutes les attentions et engendre tout de même quelques appréhensions, le ministre de la Sécurité et ses collaborateurs continuent de prendre toutes les dispositions pour mieux quadriller le territoire.

C'est à n'en point douter, dans le cadre de cette mission que la Direction générale de la police nationale vient de convoquer, à travers sa plateforme des réseaux sociaux, tous ses nouveaux stagiaires sous-officiers. « Les Sous-officiers de Police Stagiaires issus de la promotion 2019-2021 sont convoqués à la Préfecture de Police d'Abidjan, le vendredi 14 Août 2020 à 07 heures 30 minutes, en tenue treillis, pour nécessité de service », peut-on lire sur la page Facebook de la DGPN, avant d'ajouter cette mention précise : « Les concernés sont invités à prendre toutes les dispositions utiles pour être présents. »

Voilà donc qui est clair. L'appel est lancé à ces vaillants soldats de la protection civile, encore stagiaires, d'aller prendre service et mettre en application toutes les règles élémentaires de protection des personnes et des biens apprises durant leur formation à l'École nationale de Police (ENP).