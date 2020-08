Guillaume Soro réitère sa détermination à faire reculer Ouattara

Guillaume Soro est déterminé à faire barrage à la candidature du président Alassane Ouattara. Après avoir dit non à ce qu’il considère comme une « violation flagrante » de la constitution, le Président de Générations et peuples solidaires (GPS), a appelé vendredi 14 août 2020, à l’union sacrée de toute l'opposition ivoirienne.

Guillaume Soro: "Le régime Ouattara s'endurcit et se radicalise, le faisant ainsi courir à sa perte"

«Générations et Peuples Solidaires invite instamment l’opposition ivoirienne à une meilleure cohésion et à une unité d'actions », a appelé, vendredi 14 août 2020, Guillaume Soro, dans une déclaration dont copie est parvenue à Afrique-sur7.fr.

L’ancien chef du Parlement est en effet farouchement opposé à une candidature du président Alassane Ouattara à l’élection présidentielle d’octobre.

«Générations et Peuples Solidaires réaffirme son attachement à la Constitution de la République de Côte d'Ivoire et s'opposera sans concession à la velléité illégitime et illégale du Président de la République sortant à vouloir briguer un mandat de trop », a dénoncé Guillaume Soro.

« Générations et Peuples Solidaires (GPS), avant tout, s’incline devant la mémoire de ces martyrs tombés au front du combat pour la liberté et la démocratie. Générations et Peuples Solidaires (GPS), tout en s'associant à la douleur des familles éplorées, tient à leur présenter ses condoléances sincères (...) Générations et Peuples Solidaires (GPS) indique sa disponibilité à s'associer à la prise en charge des blessés à qui il souhaite prompt rétablissement », a-t-il poursuivi.

Le parti de Soro dénonce avec force « la manipulation de la religion, de l'ethnie comme arguments politiques par le régime du Président de la République sortant, instituant des jeunes fanatisés et armés pour semer la mort et la désolation ».

« Il est donné de constater que le régime du Président de la République sortant s'endurcit et se radicalise, le faisant ainsi courir à sa perte », fait-il savoir. Et Guillaume Soro de saluer la mobilisation du peuple ivoirien contre la candidature du président Ouattara.

« Générations et Peuples Solidaires, salue la mobilisation du Peuple Ivoirien et l'invite à prendre courage et à demeurer mobilisé, déterminé pour les batailles futures. La souveraineté appartient au Peuple», insiste le parti de Guillaume Soro.