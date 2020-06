Football: L'international burkinabé Bertrand Traoré indésirable à Lyon

L’Olympique Lyonnais a décidé de se débarrasser de Bertrand Traoré. L’attaquant international burkinabé n’entre plus dans les plans de sa direction et va être amené à se trouver un nouveau point de chute.

Bertrand Traoré trop irrégulier

Arrivé à Lyon en 2017, Bertrand Traoré, ailier international burkinabé n’a jamais su véritablement s’imposer au sein de l’effectif des Gones. Irrégulier et pointé du doigt pour son manque d’investissement, le joueur de 24 ans n’est plus indiscutable au sein de l’effectif de Rudi Garcia.

Conséquence, l’Olympique Lyonnais a décidé de se séparer de son joueur auteur d’un seul but en 24 apparitions en championnat cette saison. Dans ses colonnes ce jeudi, le quotidien L’Equipe assure qu’en plus des performances sportives décevantes du joueur, son salaire brut mensuel estimé à 320.000 euros soit, plus de 209 millions de Francs CFA a convaincu le club rhodanien de cette décision. L’équipe de Jean-Michel Aulas va donc travailler à un départ du joueur passé par l’Ajax Amsterdam.

Bertrand Traoré pèse sur les finances lyonnaises

Potentiellement non-qualifié pour une coupe d’Europe la saison prochaine, l’Olympique Lyonnais devra composer sans l’importante manne financière qu’offre les compétitions continentales. Cette situation rendue encore plus difficile par la crise sanitaire du covid-19, pousse les décideurs lyonnais à se délester des joueurs aux salaires imposants dont le rendement ne suit pas.

Outre Bertrand Traoré, le sextuple champion de France a décidé de pousser vers la sortie son milieu offensif Martin Terrier. En outre, le club pourrait décider, pour soulager ses finances, de vendre certains de ses éléments à la plus forte valeur marchande.

Memphis Depay, Moussa Dembélé et Houssem Aouar sont dans cette situation. Lyon qui a déjà mis la main sur le buteur Tino Kadewere, devra donc dégraisser son secteur offensif. Bertrand Traoré pourrait ouvrir la voie à de nombreux départs.