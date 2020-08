Présidentielle 2020: Bakayoko-Ly Ramata promet la victoire à Ouattara

À l'initiative du Professeur Bakayoko-Ly Ramata, Coordonnatrice régionale du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP) du N'Zi, les femmes de plusieurs groupements associatifs à caractère politique, social et économique de différentes régions de la Côte d’Ivoire, ont pris l’engagement de porter la candidature du président Alassane Ouattara, pour une victoire écrasante au soir du 31 octobre 2020.

​ Candidature RHDP : Bakayoko-Ly Ramata et des femmes apportent 12.000 fiches de parrainage

Pour joindre l’acte à la parole, le lundi 17 août, elles ont remis au Directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, un premier lot de douze mille (12.000) fiches de parrainage. Parlant au nom de ses sœurs, Mme Bagnon a remercié la ministre Bakayoko-Ly Ramata, pour avoir donné de la visibilité à leur travail sur le terrain, puis a réitéré leur engagement, leur détermination à œuvrer pour la victoire du RHDP: « Nous, femmes AGC pour la victoire du RHDP, restons mobilisées pour faire gagner le président Ouattara, au premier tour de cette élection présidentielle 2020».

Bakayoko-Ly Ramata s'est félicitée du sens du sacrifice du Président Ouattara et de son profond amour pour son pays. En effet, a-t-elle dit, en consentant à la demande pressante des populations à aller à la compétition pour le compte du RHDP, la moindre des choses pour les femmes est de le rassurer de leur soutien actif et total.

« Les femmes AGC voudraient, par ma voix, vous rassurer quant à leur mobilisation et leur engagement à faire gagner notre candidat, le Président Alassane Ouattara, au premier tour de l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 avec un score sans appel », a rassuré Bakayoko-Ly Ramata. Précisons que ces associations et fédérations feminines sont regroupées sein de la plateforme dénommée " Plateforme des femmes AGC pour la victoire du candidat RHDP". L'organisation a été créée par la ministre Bakayoko-Ly pour optimiser l’engagement politique des femmes et valoriser leur travail sur le terrain.

Très satisfait de ce remarquable travail des femmes et de leur engagement pour la victoire du Président Ouattara, et surtout pour leur attachement au grand serviteur de l'État que fut le regretté Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly, le ministre Bictogo s’est engagé à les soutenir dans toutes leurs actions. « Vous êtes AGC, et rien que pour lui et en sa mémoire, je ne peux que vous apporter mon soutien », a-t-il confié. Pour lui, la plateforme des femmes AGC pour la victoire du candidat du RHDP, au-delà du champ politique, doit devenir un espace de promotion des femmes et de valorisation économique de leur travail.