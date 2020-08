Ouattara "maitre" de la Constitution ? Mamadou Koulibaly répond

Mamadou Koulibaly n'a pas mis de temps pour répondre à Alassane Ouattara, qui a ouvertement affirmé qu'aucun Ivoirien ne connait mieux la Constitution ivoirienne que lui. Le candidat déclaré de LIDER (Liberté et démocratie pour la République) à la présidentielle d'octobre a recadré le chef de l'Etar.

Mamadou Koulibaly contredit Alassane Ouattara

Alassane Ouattara est actuellement sous le feu des critiques des opposants ivoiriens. En effet, le patron du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) a officiellement annoncé sa candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Il avait pourtant promis de ne pas rempiler pour un 3e mandat. "J’avais planifié ma vie après la présidence. J’avais entrepris de relancer les activités de mon Institut et de créer la Fondation Internationale ADO, dont les locaux sont en cours de finition. "J’envisageais ainsi de mettre mon expérience en matière économique et de gouvernance au service des pays et des Institutions qui le souhaiteraient. Au plan politique, ma décision avait abouti à la désignation, le 12 mars 2020, d’un candidat, chef d’équipe de cette nouvelle génération de cadres compétents et dévoués, à même de préserver les acquis", a déclaré le chef de l'Etat le 6 août 2020 dans un discours à la Nation.

Mais ce projet d'Alassane Ouattara a été perturbé par la mort d'Amadou Gon Coulibaly, qui avait été choisi comme candidat du RHDP. Le président ivoirien décide de ne plus partir et accepte d'être candidat. Il se heurte à une farouche opposition de ses adversaires politiques, qui estiment que le chef de file des houphouëtistes n'a pas le droit de briguer un autre mandat. Ils ont appelé les Ivoiriens à manifester contre la candidature d'Alassane Ouattara.

Lundi 17 août 2020, échangeant avec une délégation de rois, chefs coutumiers, des élus et cadres des régions du sud, sud-ouest et de l'est, le chef de l'Exécutif a fait une sortie fracassante. "Je ne voudrais pas rentrer dans ces faux débats de Constitution. La Constitution est votée par le peuple et qui a proposé constitution ? Qui peut se targuer de connaître cette Constitution mieux que moi. Qui a signé le décret pour envoyer la Constitution pour la soumettre au vote des ivoiriens ? C’est bien moi", a-t-il lâché.

Mamadou Koulibaly a vigoureusement réagi à ces propos d' Alassane Ouattara. Le professeur d'économie a recradré le candidat du RHDP. "Connaître la Constitution est une chose. Ne dit-on pas que nul n'est censé ignorer la loi ? Le problème se trouve dans votre obstination à ne pas respecter de cette loi que vous connaissez mieux que quiconque. Qui d'autre mieux que vous, sait violer impunément cette Constitution ?", a rétorqué Mamadou Koulibaly sur son compte Twitter.