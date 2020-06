Kandia Camara fustige l'alliance PDCI-FPI: "Elle est inutile"

La ministre Kandia Camara était la marraine de la cérémonie de rentrée politique de la délégation départementale RHDP de M’Batto, une localité de la région du Moronou, dimanche dernier.

Moronou: Kandia Camara fustige l'alliance PDCI-FPI et invite les populations à voter pour Amadou Gon

La délégation départementale du RHDP de M'Batto a fait sa rentrée politique le week-end dernier avec pour marraine la ministre Kandia Camara. S’adressant aux populations de cette localité située dans la région du Moronou, la ministre de l’ Éducation nationale n’a pas hésité à fustiger l’alliance entre le FPI de Laurent Gbagbo et le PDCI-RDA de l’ex-président Henri Konan Bédié.

« C'est très important pour le RHDP de gagner ces élections au premier tour et de ne point pactiser avec des alliances inutiles », a déclaré la ministre de l'Éducation nationale. Elle a exhorté les populations, notamment celles du Moronou, à faire le bon choix lors du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020: celui d’opter pour le Premier ministre Amadou Gon qui, selon elle, à une grande vision pour le développement socio-économique de la Côte d’Ivoire.

« Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ayant un bilan qui plaide en sa faveur, une grande vision et un projet prêt pour la Côte d’Ivoire, les populations ivoiriennes doivent lui accorder leur confiance. Il ne viendra pas pour réfléchir sur un projet de société. Il a déjà l’équipe et les hommes prêts et engagés pour le pays. Donc, nous avons le meilleur candidat. La seule chose qui nous reste c’est de faire en sorte que les Ivoiriens qui croient au RHDP sortent massivement pour se faire enrôler », a-t-elle ajouté.

Le PDCI-RDA et le FPI, faut-il le notifier, envisagent une alliance à la faveur de ces élections. Un accord cadre de collaboration prévu à cet effet, a déjà été signé entre les deux partis début juin.