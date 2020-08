Présidentielle : Benjamin Tehe confie Mamadou Koulibaly aux Ivoiriens

Benjamin Tehe est délégué à l'implantation Allemagne-Autriche au sein de LIDER (Liberté et démocratie pour la République). À deux mois de l'élection présidentielle, il demeure convaincu que le candidat Mamadou Koulibaly est l'homme qu'il faut à la Côte d'Ivoire pour les cinq prochaines années.

Présidentielle : Benjamin Tehe, "Mamadou Koulibaly est prêt"

Mamadou Koulibaly est candidat déclaré à la présidentielle du 31 octobre 2020 sous la bannière de Liberté et démocratie pour la République. L'ancien président de l'Assemblée nationale, après l'épisode manqué de 2015, semble bien déterminé à briguer la magistrature suprême. Benjamin Tehe, l'un de ses fidèles lieutenants, est engagé dans le combat pour la victoire de son mentor.

"Le candidat Mamadou Koulibaly est vraiment prêt pour remettre ce pays sur les rails. Tout dépend du peuple ivoirien, car le pouvoir appartient au peuple", a déclaré le délégué à l'implantation Allemagne-Autriche dans une interview accordée à son service de communication. Il a aussi fait savoir que LIDER est un parti bien structuré et qu'au niveau du parrainage "des voix plus autorisées se prononceront sur le sujet".

"Mais sachez simplement que nous serons présents à toutes les élections qui auront lieu en Côte d’Ivoire, à commencer par l'élection présidentielle si elle devait avoir lieu le 31 octobre. Nous travaillons à faire comprendre aux Ivoiriens que si nous vivons tous ces problèmes, c'est justement à cause du problème du foncier et de ces dérivées. Réglons le foncier en octroyant les papiers des terres aux ayants droit, sécurisons notre système d’identification des populations par la modernisation de tout le circuit de déclaration des naissances jusqu'à l'obtention du document confirment notre appartenance à cette nation et nous serons à l'abri pour toujours de ces tensions", a soutenu Benjamin Tehe. Et pour lui, Mamadou Koulibaly réunit les compétences nécessaires pour sortir la Côte d'Ivoire de cette impasse.