Election à la FIF, Sory Diabaté martèle: "Je n'ai pas honte..."

Sory Diabaté, candidat déclaré à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF), poursuit sa tournée à l’intérieur de la Côte d’Ivoire. Depuis la localité de Borotou dans le Kabadougou, le vice-président de la fédé a clamé sa fierté d’avoir collaboré avec Sidy Diallo.

Sory Diabaté fier de son bilan

Candidat issu du Bureau exécutif sortant, Sory Diabaté est membre de la direction de la Fédération ivoirienne de football (FIF) depuis 2002. En 18 ans, l’ancien président de l’Entente sportive de Bingerville a collaboré avec deux présidents à savoir Jacques Anoma et Sidy Diallo. Concernant ce dernier, Sory Diabaté est fier du travail accompli. En tournée dans la région du Kabadougou, il l’a fait savoir mardi à Borotou.

« Je défends mon bilan des 9 années de gestion passées avec Sidy Diallo. Je le défends. Je n’en n’ai pas honte », a déclaré celui qui est actuellement vice-président de la FIF et président de la Ligue professionnelle de football. Présent dans la région du nord-ouest de la Côte d’Ivoire depuis quelques jours, Sory Diabaté entend y rafler le soutien des 3 clubs de D3 issus de cette zone du pays. Il met en avant son expérience acquise au cours de ces 18 dernières années.

Sory Diabaté vante les résultats sportifs

Ancien Secrétaire général de la FIF, Sory Diabaté a été l’un des plus proches de Sidy Diallo. Le bilan du président sortant est aussi reluisant, à l’en croire sur le plan sportif. Il n’a pas manqué de le souligner lors de sa présence à Borotou. « Depuis 1960, aucune sélection de jeunes n’a remporté une Coupe d’Afrique des Nations de sa catégorie. Nous sommes montés sur le toit de l’Afrique en 2013 avec les cadets », a rappelé le candidat à la succession de Sidy Diallo. Il a en outre souligné que c’est sous le bureau sortant que la Côte d’Ivoire a disputé sa première phase finale de Coupe d’Afrique féminine. « L’équipe olympique s’est qualifiée pour les JO 2020 après avoir disputé et perdu la finale de la CAN U23 en Egypte. La cerise sur le gâteau, les Eléphants ont gagné la CAN 2015 », a-t-il souligné. En attendant l’élection, Sory Diabaté poursuit donc sa tournée aux allures de pré-campagne.