CAN 2025 : Les compos officielles du choc Côte d’Ivoire – Burkina Faso

CAN 2025 : Les compos officielles du choc Côte d'Ivoire - Burkina Faso
© CAN 2025 : Les compos officielles du choc Côte d'Ivoire - Burkina Faso

Le choc des « voisins » démarre dans quelques miniutes entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso. Les deux formations vont s’affronter à l’occasion du dernier 8e de finale de la CAN 2025. Les sélectionneurs ont annoncé leurs équipes officielles.

CAN 2025 : Diallo titulaire contre le Burkina Faso

Ce mardi 6 janvier 2026, c’est la fin des huitièmes de finale de la CAN 2025. On termine par une rencontre fratricide entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso. Pour ce duel, les Éléphants s’articulent dans un 4-3-3 avec Yahia Fofana dans les cages derrière Guéla Doué, Odilon Kossounou, Evan Ndicka et Ghislain Konan. Le milieu de terrain est assuré par Franck Kessié. Devant, Evann Guessand est soutenu par Amad Diallo et Yan Diomandé.

De leur côté, les Étalons s’organisent dans un 5-3-2 avec Hervé Koffi qui officie comme portier.

CAN 2025 – Nigeria : Brouille avec Osimhen, Lookman calme le jeu
CAN 2025 : Le Mozambique trop facile pour Osimhen et le Nigeria

Les compositions officielles :
Côte d’Ivoire : Y. Fofana – Doué, Kossounou, Ndicka, Konan – Kessié, Sangaré, Inao – Diallo, Guessand, Diomandé

CAN 2025 : L’Egypte met fin au rêve des Guépards du Bénin
CAN 2025 : Prime de 300 000 euros aux Guépards, Gernot Rohr dément

Burkina Faso : Koffi – Yago, Nagalo Tapsoba, Dayo, Kouassi – Simporé, Ouédraogo, Irié – Lassina, Ouattara

Vous aimez cet article ? Partagez !

Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News

Plus d'informations

À propos
Nous contacter
Plan du site
Politique de confidentialité
Mentions légales
Nos tarifs
Recrutement

Afrique sur 7 : toute l’actualité d’Abidjan, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique

Retrouvez gratuitement, à tout moment, les dernières infos d’Afrique : politique, économie, sport, culture, high-tech et show-biz. Depuis Abidjan, nous vous proposons une couverture en temps réel de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et bien plus encore.

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Afrique sur 7 est votre source fiable d’actualités pour rester informé où que vous soyez. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos dernières publications et échanger avec d’autres lecteurs.

Copyright ©Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu 2026