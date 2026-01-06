© CAN 2025 : Les compos officielles du choc Côte d'Ivoire - Burkina Faso

Le choc des « voisins » démarre dans quelques miniutes entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso. Les deux formations vont s’affronter à l’occasion du dernier 8e de finale de la CAN 2025. Les sélectionneurs ont annoncé leurs équipes officielles.

CAN 2025 : Diallo titulaire contre le Burkina Faso

Ce mardi 6 janvier 2026, c’est la fin des huitièmes de finale de la CAN 2025. On termine par une rencontre fratricide entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso. Pour ce duel, les Éléphants s’articulent dans un 4-3-3 avec Yahia Fofana dans les cages derrière Guéla Doué, Odilon Kossounou, Evan Ndicka et Ghislain Konan. Le milieu de terrain est assuré par Franck Kessié. Devant, Evann Guessand est soutenu par Amad Diallo et Yan Diomandé.

De leur côté, les Étalons s’organisent dans un 5-3-2 avec Hervé Koffi qui officie comme portier.

Les compositions officielles :

Côte d’Ivoire : Y. Fofana – Doué, Kossounou, Ndicka, Konan – Kessié, Sangaré, Inao – Diallo, Guessand, Diomandé

Burkina Faso : Koffi – Yago, Nagalo Tapsoba, Dayo, Kouassi – Simporé, Ouédraogo, Irié – Lassina, Ouattara