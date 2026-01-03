Coupe du Monde 2026 : Le trophée en tournée dès ce samedi

A six mois du coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026, la FIFA permet à compter de ce samedi 3 janvier au public de contempler le trophée de plus près.

Coupe du Monde 2026 : quelques lieux où seront exposés le trophée

C’est devenu une habitude avant le coup d’envoi des grandes compétitions. La FIFA va donner l’occasion au public de contempler de près le trophée de la Coupe du Monde de football avant le tournoi prévu en été. La tournée de cette coupe hautement symbolique a commencé ce samedi 3 janvier. Pour cette 6e tournée, le trophée passera par quatre continents différents.

« Depuis deux décennies, la Tournée du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA par Coca-Cola est un voyage qui relie les fans à la magie du sport. Alors que le trophée se dirige vers la plus grande Coupe du Monde de la FIFA de l’histoire, nous célébrons la passion, la fierté et l’unité qui font du football le sport préféré du monde », a avancé Mickael Vinet, vice-président de la société Coca-Cola, partenaire de cette initiative. Cette tournée marque les 20 ans de ce projet de présentation de cette coupe emblématique, qui a succédé à l’ancien trophée, œuvre de Jules Rimet Trophy et remplacé en 1974 par sa version actuelle. En quelque 150 jours, ce véritable bijou de 36,8 centimètres de haut et 6,1 kg va un impressionnant parcours.

La tournée de la Coupe du Monde 2026 a déjà débuté sa tournée en Arabie saoudite, plus précisément à Riyad et sera encore exposé dans tous les pays hôtes déjà désignés des prochains tournois, masculins et féminins. Il passera symboliquement en Amérique par le trio hôte de la Coupe du Monde 2026 : le Mexique, les Etats-Unis et le Canada. Il se dirigera aussi vers le Brésil, qui recevra la compétition féminine tenue en 2027.

En outre, il sera mis en avant au Portugal, en Espagne et au Maroc, où la grande messe du football 2030 est prévue. Pour l’Arabie saoudite, le pays est en pôle pour accueillir l’édition 2034. Au total, 75 arrêts sont prévus, dans quelque 30 pays différents. Selon la FIFA, la coupe sera présentée le 10 février prochain à Paris, son seul point de passage en France. Le trophée terminera sa course au Mexique, où aura lieu le match d’ouverture de la compétition, le 11 juin prochain.