© CAN 2025 : Emmanuel Macron félicite le Sénégal après son sacre

Au début de la compétition, il avait envoyé un message avant le coup d’envoi de cette CAN 2025. Ce dimanche soir, le Président français Emmanuel Macron était devant son écran pour vivre la finale. Au coup de siflet final, Macron a adressé ses félicitations au Sénégal de Sadio Mané.

On aura vécu une finale irrespirable et marquée par de nombreux événements regrettables ce dimanche soir. Mais, le Sénégal a finalement remporté la deuxième CAN de son histoire face au Maroc (1-0, a.p). Après la rencontre, le Président de la République, Emmanuel Macron, a tenu à féliciter les Lions de la Teranga mais également les Marocains pour l’organisation de cette CAN 2025.

« Bravo au Sénégal, champion d’Afrique ! La passion du football, la ferveur et l’hospitalité marocaine : félicitations au Maroc pour cette CAN si bien organisée », a écrit Macron sur son compte X.

CAN 2025 : Sadio Mané meilleur joueur pour la deuxième fois

Au terme de la CAN 2025, Sadio Mané a été élu meilleur joueur de la compétition. Le Sénégalais a ainsi de nouveau marqué l’histoire du football africain. Déjà sacré MVP en 2021, l’attaquant d’Al Nassr décroche cette distinction pour la deuxième fois de sa carrière, au terme d’un tournoi où son influence a largement dépassé les seules statistiques. Leader technique et mental des Lions de la Teranga, le capitaine a accompagné le Sénégal vers un deuxième sacre continental, quatre ans après le premier.

Durant le tournoi, Sadio Mané a totalisé deux buts et deux passes décisives en sept matchs. Il a aussi pesé dans les moments clés sans jamais forcer son jeu, assumant un rôle de guide dans un collectif sénégalais parfois mis à rude épreuve. Un doublé de titres de MVP qui le place dans une lignée très fermée et lui permet d’imiter Ahmed Hassan, double meilleur joueur de la CAN en 2006 et 2010, figure historique de l’Égypte.