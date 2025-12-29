© CAN 2025 : L'Afrique du Sud valide son ticket pour les 8es

La première partie de la CAN 2025 a livré son verdict dans le groupe A. L’Afrique du Sud termine deuxième, synonyme de qualification pour les 8es de finale.

CAN 2025 : L’Afrique du Sud et l’Egypte qualifiés pour les 8es de finale dans le groupe A

En ouverture de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la CAN 2025, l’Egypte a été neutralisée par l’Angola (0-0). Malgré ce nul, les Pharaons terminent premiers de leur groupe. L’autre match de ce groupe était plus spectaculaire. Battue par l’Égypte lors du dernier match après une rencontre à l’arbitrage décrié, l’Afrique du Sud avait besoin d’un nul pour assurer sa qualification face au Zimbabwe. Les Bafana Bafana ont même fait mieux que ça avec un succès prolifique contre le Zimbabwe. Rapidement dominateurs, les Sud-Africains ont ouvert le score dès la septième minute de jeu avec une belle frappe enroulée de Toremi qui a été contrée par Takwara (0-1, 7e). En dépit d’une entame poussive, le Zimbabwe est vite revenu dans la partie grâce au show de Tawanda Maswanhise qui a dribblé deux joueurs avant d’envoyer une frappe limpide du droit (1-1, 19e).

Dans une rencontre décousue, l’Afrique du Sud a montré plus de maîtrise technique et a logiquement repris les devants grâce à l’opportuniste Lyle Foster. Finalement, l’Afrique du Sud a repris l’avantage en fin de match grâce au penalty logique pour une main lunaire transformé par Oswin Appollis (2-3, 82e). Avec ce succès, l’Afrique du Sud sécurise sa deuxième place et passe en huitièmes de finale. Le Zimbabwe, malgré ce beau match, est éliminé avec zéro victoire dans cette compétition.