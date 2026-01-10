© CAN 2025 : Le Nigeria élimine facilement l'Algérie

Les derniers quarts de finale de la CAN 2025 se jouent ce samedi 10 janvier 2025. Alors qu’on s’attendait à un match très disputé entre le Nigeria et l’Algérie, le boulot été très facile pour les Super Eagles. Victor Osimhen et ses coéquipiers se sont imposés 0-2.

CAN 2025 : Le Nigeria va affronter le Maroc en demi-finale

L’affiche nous promettait une ambiance électrique entre Fennecs et Super Eagles. Mais, au final, on n’a vu qu’une seule équipe. Du côté de Marrakech, l’Algérie et le Nigéria se retrouvaient pour un quart de finale très explosif. Mais dès le début de la rencontre, on a senti très rapidement que l’écart entre les deux équipes était grand, et que les coéquipiers d’Ademola Lookman étaient un cran au-dessus.

Dominateurs en première période, les Super Eagles ont buté sur de valeureux Fennecs en défense. En échec à la pause, les Nigérians ont parfaitement repris la rencontre en ouvrant immédiatement la marque sur une tête de l’ancien attaquant de Napes, Victor Osimhen (47e, 1-0). Le plus dur était fait sur ce coup là pour les hommes d’Eric Chelle.

Loin de se laisser aller après cette ouverture du score, le Nigeria a rapidement doublé la mise. Cette fois, c’est par l’intermédiaire d’Akor Adams (57e, 2-0) sur un service parfait de Victor Osimhen. L’Algérie n’aura même pas vraiment réussi à venir titiller les Nigérians en fin de match. Les Super Eagle s’imposent 2-0 et retrouveront le Maroc pour une demi-finale.

Les Super Eagles contre le pays hôte en demi-finale, ça risque d’être le très gros choc de la compétition.