Candidat officiel, Alassane Ouattara présente les clefs de sa victoire

Alassane Ouattara a officiellement déposé son dossier de candidature à la CEI, le lundi 24 août 2020, pour briguer un nouveau mandat présidentiel. Après cet acte, le chef de l'État a donné la vision qu'il entend mettre en oeuvre pour ses compatriotes s'il est réélu.

Voici la vision d'Alassane Ouattara pour le bonheur de « tous les Ivoiriens »

En dépit de toutes les marches de protestation contre sa candidature, Alassane Ouattara reste droit dans ses bottes et prépare le scrutin du 31 octobre prochain. Le Président ivoirien a en effet déposé son dossier de candidature à la Commission électorale indépendante (CEI), lundi, en compagnie de plusieurs cadres et dignitaires du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

Alors que l'opposition ivoirienne dénonce un 3e mandat qui constitue, selon elle, un « viol de la Constitution », les proches du pouvoir parlent plutôt du « 1er mandat de la 3e République ». Il reviendra donc au Conseil constitutionnel de trancher sur la question en décidant de retenir ou d'invalider la candidature du candidat du RHDP.

Quoi qu'il en soit, le Président Ouattara reste très confiant, non seulement pour la validation de son dossier, mais bien plus, pour sa victoire prochaine à l'élection présidentielle de 2020. Sans même tenir compte de ses autres adversaires, le Chef de l'État met d'ores et déjà en exergue son bilan. « Je voudrais dire à nos concitoyens que nous avons un bilan », a-t-il tweeté, avant de parler de son « projet de société et une vision pour notre pays; une vision de stabilité, de sécurité, de paix, de développement et de bonheur pour tous les Ivoiriens ».

Eu égard aux récents troubles sociopolitiques liés à sa candidature, le Président Alassane Ouattara interpelle ses compatriotes. « Je compte sur l’ensemble de nos concitoyens pour que l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 soit apaisée et que tous les Ivoiriens puissent faire leur choix, en toute tranquillité, dans la paix », a-t-il déclaré.

Outre Alassane Ouattara, bien d'autres ténors de la politique ivoirienne, dont Henri Konan Bédié, Président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), sont candidats au prochain scrutin présidentiel. Les Ivoiriens redoutent toutefois de vivre un remake de 2010.