Football: Le Sénégalais Edouard Mendy dans les buts de Chelsea?

Gardien de but international sénégalais, Edouard Mendy pourrait voir sa carrière prendre une autre dimension. En effet, le joueur de 28 ans est ciblé par Chelsea qui pourrait rapidement passer à l’action.

Chelsea se positionne pour Edouard Mendy

C’est sans doute l’opportunité de sa carrière. Gardien de but du Stade Rennais, Edouard Mendy est dans le viseur de Chelsea. Selon les médias britanniques, l’ancien club de l’ivoirien Didier Drogba souhaite enrôler le gardien sénégalais pour concurrencer le flop Kepa. Une offre de 18 millions d’euros, soit environ 12 milliards de Francs CFA. De son côté, Rennes se prépare à l’éventualité de perdre son Lion de la Téranga.

Le club breton a, dans ce sens, approché Alphonse Areola indésirable du côté du Paris Saint-Germain. De son côté, Edouard Mendy, selon L’Equipe, s’impatiente et souhaite un dénouement rapide de sa situation. Le Sénégalais né en France souhaite ardemment rejoindre le club de Premier League. Le gardien de but, faut-il le préciser, a déjà disputé un match en championnat cette saison avec Rennes.

Edouard Mendy sur les traces de Cech ?

Acheté par Rennes à Reims pour 4 millions d’euros il y a un an, Edouard Mendy a livré cette saison de solides prestations avec le club breton. Gardien de but titulaire des Lions de la Téranga, le joueur né à Montivilliers a connu une progression lente vers le haut niveau. Il est notamment passé par des clubs amateurs et aussi la réserve de l’Olympique de Marseille.

C’est à Reims où il a disputé 3 saisons, que Mendy s’est véritablement révélé. Avec le club Champenois, Edouard Mendy a disputé 85 matchs dont certains marqués par des prestations véritablement abouties. Si ce départ se concrétiste, le Sénégalais serait le second gardien de Rennes à rejoindre Chelsea après le tchèque Petr Cech. Et, au vu de la carrière de son prédécesseur, on ne peut que souhaiter un destin similaire au sénégalai