© CAN 2025 : Le Sénégal champion d'Afrique après une finale folle

Au terme d’un match totalement fou, c’est finalement le Sénégal qui a remporté la CAN 2025 face au pays hôte, le Maroc.

CAN 2025 : Le Sénégal remporte la finale à justice

La CAN 2025 aura été très belle jusqu’à cette finale entre le Sénégal et le Maroc. Dans un Stade Prince Moulay Abdallah très bouillant, les Lions de la Téranga ont brisé le verrou marocain grâce à un but monumental de Pape Gueye à la 94ᵉ minute en prolongation.

Cette finale avait été marquée par une tension extrême et des rebondissements dignes d’un scénario de cinéma. En dépit d’une possession légèrement favorable au Sénégal et de belles occasions pour Sadio Mané et Illiman Ndiaye, la première mi-temps s’est soldée par un score nul et vierge, le gardien marocain Bounou multipliant les arrêts spectaculaires. Porté par son public, le Maroc avec ses joueurs de classe mondiale comme Brahim Diaz et Hakimi, a multiplié les assauts en seconde période. Mais, l’hôte de cette CAN 2025 a buté sur une défense sénégalaise solide et inspirée.

Le penaltygate en finale de la CAN 2025

Le point culminant de l’intensité dans cette finale de la CAN 2025 fut l’extraordinaire pénalty raté par Brahim Diaz dans le temps additionnel. Une Panenka manquée qui a mené à des scènes rocambolesques : protestations, joueurs sénégalais quittant le terrain et suspense insoutenable. Ce moment a cristallisé la dramaturgie de la finale, avant que le Sénégal ne prenne définitivement l’avantage en prolongation. Les Lions de la Téranga ont montré un sang-froid remarquable et les poussées désespérées du Maroc, qui a terminé à dix après la sortie d’Hamza Igamane.

Sadio Mané aura guidé l’équipe avec leadership. Après 120 minutes de football épique, le Sénégal triomphe dans une ambiance électrique, laissant le Maroc et son public déçus. Cette finale restera forcément dans les annales de la CAN comme l’un des matches les plus fous et intenses de l’histoire.