CAN 2025 : L’Algérie file en 8es, rude bataille entre le Cameroun et la Côte d’Ivoire

Le plus gros choc de ce dimanche à la CAN 2025 a livré son verdict. Le Cameroun et la Côte d’Ivoire, deux grands rivaux sur le continent, se sont séparés sur un score de parité (1-1). L’Algérie de son côté est la troisième sélection à valider son ticket pour les 8es de finale de la compétition.

CAN 2025 : Le Cameroun et la Côte d’Ivoire se partagent les points du choc

Ce dimanche soir, la Côte d’Ivoire et le Cameroun se sont neutralisés au terme d’un choc intense (1-1) lors de la 2e journée de la CAN 2025. Très engagée, la rencontre s’est emballée après la pause avec l’ouverture du score ivoirienne signée Amad Diallo. Le joueur de Manchester United était auteur d’une superbe frappe enroulée après un service de Konan (51e). Mais, la réponse camerounaise n’a pas tardé, Konan détournant involontairement le ballon dans ses propres filets sur une frappe de Tchamadeu (56e).

Portée par un gros rythme et une intensité rarement depuis le début du tournoi, la fin de match a tenu en haleine les tribunes, sous les yeux de Mbappé, Tchouaméni et Koundé. Un nul qui maintient les deux sélections en tête du groupe F avec quatre points chacune et acte l’élimination du Gabon.

CAN 2025 : L’Algérie troisième pays à voir les 8es de finale

Bien avant le choc qui a opposé les Lions Indomptables aux Éléphants, l’Algérie a validé sa qualification pour les 8es de finale en dominant le Burkina Faso (1-0). Les Fennecs ont fait la différence en première période sur un penalty transformé par le doyen, Mahrez (23e). En seconde période, l’Algérie a manqué l’occasion de faire le break à plusieurs reprises, mais a su préserver son avantage grâce à une solidité défensive constante. Les hommes de Vladimir Petkovic s’imposent une nouvelle fois et sont assurés de finir en tête du groupe E avec six points et assurent leur place au tour suivant.