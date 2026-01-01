CAN 2025 : voici toutes les affiches des 8es de finale

La phase de Poules de la CAN 2025 a pris fin dans la soirée de ce mercredi. Place désormais aux huitièmes de finale qui démarrent samedi prochain. Découvrez toutes les affiches à suivre en 8es.

CAN 2025 : La Côte d’Ivoire va défier le Burkina Faso en 8es

Les 8es de finale de la CAN 2025 sont désormais connus. Après la 3e journée qui a pris fin ce mercredi soir avec deux belles affiches entre la Côte d’Ivoire et le Gabon et le Cameroun et le Mozambique, toutes les équipes sont fixées sur leur sort.

Du très lourd nous attend lors de ces 8es de finale de la CAN 2025. L’Algérie affrontera la RDC. Le pays organisateur le Maroc défiera la Tanzanie alors que le Sénégal a hérité du Soudan. Le Nigéria sera opposé au Mozambique alors que le tenant du titre la Côte d’Ivoire affrontera le Burkina Faso.

Le programme des 8es de finale de la CAN 2025:

Sénégal-Soudan (samedi 3 janvier, 17h)

Mali-Tunisie (samedi 3 janvier, 20h)

Maroc-Tanzanie (dimanche 4 janvier, 17h)

Afrique du Sud-Cameroun (dimanche 4 janvier, 20h)

Égypte-Bénin (lundi 5 janvier, 17h)

Nigéria-Mozambique (lundi 5 janvier, 20h)

Algérie-RD Congo (mardi 6 janvier, 17h)

Côte d’Ivoire-Burkina Faso (mardi 6 janvier, 20h)