CAN 2025 : La CAF punit l'Algérie

CAN 2025 : La CAF punit l'Algérie
La CAN 2025 est terminé depuis quatre jours mais pas encore dans les grandes instances du football. Alors qu’on vous l’a annoncé que la CAF a ouvert une enquête après les incidents lors du quart de finale entre le Nigeria et l’Algérie, le verdict est finalement tombé.

En attendant les sanctions après les incidents survenus lors de la finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc (0-1 ap), la Confédération Africaine de Football (CAF) a déjà statué sur le dossier disciplinaire lié au quart de finale Algérie–Nigeria. La rencontre avait été disputée le 10 janvier dernier.

Dans un communiqué officiel, la Fédération algérienne de football a détaillé les décisions du jury disciplinaire de la CAF. Le gardien Luca Zidane a écopé de deux matchs de suspension, applicables aux éliminatoires de la CAN 2027. De son côté, le latéral droit Rafik Belghali a été sanctionné de quatre matchs, dont deux avec sursis. La FAF a également été lourdement amendée, pour un total de 100 000 dollars, en raison de la conduite de l’équipe, du comportement de certains joueurs et officiels après la rencontre, ainsi que de multiples débordements de supporters (fumigènes, jets d’objets, non-respect des mesures de sécurité et gestes jugés offensants envers les arbitres).

La Fédération algérienne aussi précisé avoir immédiatement engagé une procédure de recours afin de contester ces sanctions. Elle assure suivre ce dossier avec attention et réaffirme sa volonté de défendre les intérêts du football algérien par les voies réglementaires et institutionnelles.

