© CAN 2025 : Le Maroc piétine le Cameroun et passe en demi-finale

Au terme de ce choc entre le Cameroun et le Maroc, ce sont bien les Lions de l’Atlas qui se qualifient pour les demi-finale de cette CAN 2025. Avec Brahim Diaz encore buteur, le Maroc s’est imposé 2-0.

CAN 2025 : Le Maroc va défier l’Algérie ou le Nigeria en demi-finale

Ce vendredi soir, le Maroc a validé avec autorité son billet pour les demi-finales de la CAN 2025 en dominant le Cameroun à Rabat (2-0). Les Lions de l’Atlas ont livré l’un de leurs matchs les plus aboutis du tournoi, confirmant leur statut de favoris et écartant un Cameroun pourtant invaincu jusqu’à ce niveau du tournoi.

Dès l’entame, les Lions de l’Atlas imposent un pressing agressif, multipliant les incursions dans la surface adverse. Logiquement, Brahim Diaz, véritable phénomène de cette CAN 2025 avec désormais cinq buts en cinq matchs, ouvre le score à la 26e minute en déviant un corner d’El Kaabi. Fragilisé par la sortie sur blessure de Tchamadeu, le Cameroun peine à ressortir le ballon et subit les vagues marocaines.

Au retour des vestiaires, les Camerounais tentent de réagir grâce aux coups de pied arrêtés de Mbeumo. Mais la défense marocaine, emmenée par un Aguerd solide et un Bono vigilant, ne tremble jamais. Les entrées d’Amrabat et En-Nesyri redonnent un second souffle au Maroc qui finit par faire le break à la 74e minute : Saibari, oublié au second poteau, fusille Epassy et scelle définitivement l’issue du quart de finale.

Le Maroc atteint ainsi son objectif et se retrouve désormais à une marche d’une finale historique de cette CAN 2025 à domicile. Les Lions de l’Atlas attendent maintenant leur adversaire. Ce sera soit l’Algérie, soit le Nigéria.