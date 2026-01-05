© CAN 2025 : Le Mozambique trop facile pour Osimhen et le Nigeria

Ce lundi soir, le Nigeria s’est facilement imposé face au Mozambique (4-0) en 8e de finale de la CAN 2025. C’est notamment grâce à un duo Osimhen-Lookman en feu.

CAN 2025 : Le Nigeria attend l’Algérie ou la RDC en quart

C’est visiblement le quart de finale le plus facile de cette CAN 2025 au Maroc. Si les premiers huitièmes de finale nous ont offert du suspense, il n’y en avait pas ce lundi soir à l’occasion du match entre le Nigeria et le Mozambique. Déjà auteur d’un carton plein durant la phase de groupes, les Super Eagles, finalistes de la dernière édition, ont facilement validé leur ticket pour les quarts de finale.

En première période, les hommes d’Éric Chelle menaient déjà deux buts à zéro grâce à des buts d’Ademola Lookman (20e) et de Victor Osimhen (25e). Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il n’y avait pas photo entre les deux équipes dans les 45 premières minutes de jeu. En seconde période, ce fut pratiquement la même facture.

Victor Osimhen s’offrait un doublé (47e) avant qu’Akor Adams (75e) ne marque le dernier but. Très impressionnants, malgré une brouille d’égo en attaque, les Super Eagles valident leur billet pour les quarts de finale de cette CAN 2025. Osimhen et ses coéquipiers affronteront le vainqueur du choc de demain après-midi (17h) entre l’Algérie et la République Démocratique du Congo. Algériens et Congolais sont donc bien prévenus.

Quarter-finals | Spot 6. 🇳🇬



Nigeria advance to the next round of the #TotalEnergiesAFCON2025! 🌟 pic.twitter.com/DgPhh2t1JR — TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) January 5, 2026

L’Egypte qui s’est qualifié face au Bénin, connaitra son adversaire aussi demain au terme du choc entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso.