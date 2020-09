Kandia Camara avoue : "Le Moronou connait un vrai retard"

En marge de la visite d'État d'Alassane Ouattara dans le Moronou, Kandia Camara a jeté un regard sur l'éducation dans la région. La ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle a reconnu que la situation de l'école n'est pas du tout reluisante.

Que pense Kandia Camara de l'éducation dans le Moronou

Depuis le mercredi 9 septembre 2020, Alassane Ouattara a entamé une visite dans la région du Moronou (centre-est du pays). Pour le deuxième jour de sa visite dans ladite localité, le chef de l'État ivoirien s'est rendu à Arrah où il s'est adressé à la population lors d'un meeting. "Je suis conscient que la région du Moronou qui a joué un rôle important dans le développement de la Côte d'Ivoire est restée dans la léthargie", a déclaré le président de la République. Cet avis est partagé par Kandia Camara, qui faisait partie de la délégation présidentielle.

Interrogée par nos confrères de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI), Kandia Kamara a reconnu que la situation de l'école dans la région du Moronou n'est pas enviable. "La région du Moronou connait un vrai retard", s'est exprimée la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle. Elle a par ailleurs souligné que le gouvernement ivoirien s'est engagé à réhabiliter plusieurs écoles et collèges et envisage la construction d'écoles de proximité.

Notons que la rentrée scolaire 2020-2021 est prévue pour le lundi 14 septembre sur toute l'étendue du territoire national. À cette occasion, Kandia Camara a livré un message il y a quelques jours. "Le système éducatif ivoirien est en plein essor. Cela est bien compréhensible dans un pays dont la population est majoritairement jeune. Au rythme de la démographie galopante qui impacte la population scolaire, la demande éducative est toujours plus forte", a annoncé la ministre ivoirienne qui s'est félicitée des progrès réalisés au cours de l'année scolaire 2019-2020. Kandia Camara fait notamment allusion au recrutement de 81 671 enseignants au niveau du préscolaire, du primaire, du secondaire, à la construction de 40 340 salles de classe (préscolaire et primaire) et de 320 établissements pour l'enseignement secondaire. Elle n'oublie pas la mobilisation de 94 milliards de francs CFA pour l'achat et la distribution gratuite de manuels scolaires aux élèves du primaire.