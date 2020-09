Après son divorce d’avec Ouattara, Amon-Tanoh reçoit un gros soutien

Candidat déclaré à l’élection présidentielle d’octobre 2020, Marcel Amon-Tanoh (MAT) a surpris plus d’un avec sa démission du gouvernement du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en mars dernier.

Marcel Amon-Tanoh fait déjà des émules au sein de la jeunesse, sa candidature portée par le M.J.E.C.I

«Je tiens à remercier le président de la République (Alassane Ouattara: Ndlr) pour l’honneur qu’il m’a fait en me confiant des responsabilités au plus haut niveau de l’État, en qualité de ministre directeur de cabinet, puis ministre des Affaires étrangères. J’ai travaillé à ses côtés en toute loyauté, en prenant toujours soin de lui faire part de mon honnête opinion en toutes circonstances », déclarait Marcel Amon-Tanoh lors de sa démission en mars 2020.

Quatre mois après avoir quitté Alassane Ouattara, l'ancien ministre ivoirien des Affaires étrangères a annoncé sa candidature à la présidentielle d'octobre, le mercredi 22 juillet. Une décision qu’il dit avoir prise après avoir ‘’longuement écouté’’ les populations ‘’et après avoir mûrement réfléchi’’. Pour joindre l’acte à la parole, le fils de Lambert Amon-Tanoh a déposé son dossier de candidature auprès de la Commission électorale indépendante (CEI) et est en attente, comme tous les autres candidats, de la publication par le Conseil constitutionnel de la liste définitive des candidats retenus.

«Je voudrais dire un grand merci à tous les électeurs qui ont accepté de me parrainer dans les 22 régions sur les 17 régions requises par la CEI. C’est grâce à eux que je suis ici.(...) Nous avons largement dépassé les 1 % dépassant parfois les 2 % dans certaines régions », s’est-il réjoui à la sortie du siège de la CEI le samedi 29 août. En attendant les résultats des délibérations du Conseil constitutionnel, la candidature de Marcel Amon-Tanoh suscite déjà de l’engouement au sein de la population, surtout auprès de la jeunesse.

Président national du M.J.E.C.I (Mouvement Je m’engage pour la Côte d’Ivoire), Dembelé Mamadou ne tarit pas d’éloges à l’endroit de l’ancien bras droit du Président Alassane Ouattara qu’il présente comme ‘’une chance pour la Côte d’Ivoire’’. « Ils ont souhaité qu'il meurt mais comme la graine, il a pu germer. Il a accepté le brisement, l'humiliation, les critiques négatives et il a été remodelé comme l’argile dans les mains du Potier suprême. Cependant, ce que je peux affirmer, en tant que leader politique, c'est que Marcel Amon-Tanoh apparaît véritablement comme le Trait d'Union, comme le miroir au travers duquel toute la nouvelle génération se mire », soutient-il.

Pour Dembelé Mamadou, Marcel Amon-Tanoh est le seul candidat qui a une ‘’politique basée sur l'Homme, pour l'Homme et avec l'Homme’’. « Bien souvent, c'est la plus petite clé sur le trousseau qui ouvre la porte pour parler comme l'autre. Cadre émérite de notre pays, homme d'Etat, acteur de développement, personnage hautement humain et spirituel, Amon-Tanoh est le candidat de l'espoir, l'homme intègre qui veut que notre nouvelle Histoire ait une Histoire au tribunal de l'Histoire », a insisté ce jeune leader rompu aux arcanes politiques.