Henri Konan Bédié « ne remplit pas les conditions pour être candidat »

Henri Konan Bédié prépare activement son investiture à l'élection présidentielle de 2020. Et pourtant, la candidature du Président du PDCI est menacée d'être rejetée par le Conseil constitutionnel.

Henri Konan Bédié, une menace sur sa candidature à la Présidentielle ?

Henri Konan Bédié a déposé son dossier à la Commission électorale indépendante (CEI), le 27 août dernier, pour faire acte de candidature à l'élection présidentielle de 2020. Candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), le Sphinx de Daoukro et ses compagnons de parti sont en tain de mettre les bouchées doubles pour s'offrir une mobilisation à nulle autre pareille à l'occasion de son investiture, ce samedi 12 septembre, à Yamoussoukro. Mais toute cette débauche d'énergie pourrait buter sur une invalidation de la candidature du président du parti septuagénaire.

Me Meïté Ben Abdoulaye, avocat d'Alassane Ouattara indiquait en effet que Bédié n'est pas fondé à demandé l'invalidation de la candidature du chef de l'État d'autant plus que lui-même ne remplit pas les conditions pour être candidat. Ancien chef d'État, le Président Bédié était d'office membre du Conseil constitutionnel. Institution juridictionnelle de laquelle il se devait de démissionner dans les délais requis (six mois) avant de se porter candidat. Procédure à laquelle HKB ne se serait soumis que tardivement (le 3 juillet 2020).

Mais à ceux qui croient que la candidature de Bédié pourrait être rejetée pour autant, l'Honorable Marius Konan se veut formel : « Depuis octobre 2013, Henri Konan Bédié est Président d’un parti politique conformément aux lois de la République. Comme tel, l’article 131 de la Constitution du 8 Novembre 2016 le démet d’office du Conseil Constitutionnel et il perd sa qualité de membre de cette institution. » Avant d'ajouter : « Henri Konan Bédié est candidat, il a le droit de constater toute autre candidature s’il la juge contraire à la loi. »

Même si le courrier de démission de Bédié du Conseil constitutionnel évoqué par l'avocat de Ouattara vient attirer l'attention de l'opinion sur cette situation inconfortable pour le candidat du PDCI, le rejet de sa candidature n'est cependant pas envisageable, selon une source proche du dossier, citée par L'intelligent d'Abidjan qui a levé le lièvre. Candidat régulier ou candidat exceptionnel, quoi qu'il en soit, Bédié s'apprête à se mettre dans le starting-block pour aller à la reconquête du pouvoir.