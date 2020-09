Affaire de parrainage : Mamadou Koulibaly revient à la charge au CC

Le Conseil constitutionnel avait sommé Mamadou Koulibaly de recueillir de nouveaux parrainages après l'annulation de certains dossiers. Le candidat de Lider revient donc à la charge au sein de l'institution avec de nouveaux parrainages.

Parrainage citoyen, Mamadou Koulibaly ne lâche pas l'affaire

Dans un courrier, le Conseil constitutionnel notifiait au Professeur Mamadou Koulibaly que « son dossier de candidature à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 a révélé qu’il ne dispose pas de nombre de parrainages requis ». Aussi, le juge du scrutin présidentiel a appelé le candidat de Liberté et démocratie pour la République (Lider) à « déposer au Secrétariat général du Conseil constitutionnel, la liste des parrainages de remplacement » dans un délai de 48 heures, sous peine de voir sa candidature invalidée.

Tout en dénonçant les irrégularités contenues dans le courrier à lui adressé par le Conseil constitutionnel, notamment « un courrier non daté et ne portant aucune référence » et « sans fournir le moindre début de commencement d’une preuve » de l’invalidation de 8586 parrainages, l'ancien Président de l'Assemblée nationale s'était toutefois exécuté en descendant à nouveau sur le terrain pour trouver de nouveaux parrainages.

« Depuis 6h ce samedi matin, nous sommes au Conseil Constitutionnel, attendant d'être reçus avec nos parrainages corrigés pour 13 régions sur les 22 que nous avons présentées le 31 août. Merci à tous. Rassurez-vous, nous sommes dans les temps. À tout à l'heure. Bonne journée! » a lancé Mamadou Koulibaly dans un tweet, ce jour.

Revenu à la charge au CC, l'opposant ivoirien espère que cette fois-ci sera la bonne et que sa candidature sera validée en vue de prendre part au scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. Toutefois, les militants et sympathisants de Lider restent quelque peu sceptiques.

« Où en êtes-vous Professeur @M_Koulibaly avec la régularisation des parrainages ? Pourriez-vous nous rassurer ? » a lancé un internaute. Avant qu'un autre n'ajoute : « Que Dieu vous accompagne. Tout ne fait que commencer. »