Arrêté à Korhogo, le 16 septembre dernier, Koua Justin est accusé par le parquet de Korhogo de « trouble à l'ordre public, incitation à l'insurrection populaire, incitation à la destruction de biens d'autrui et de bâtiments administratifs, etc. » Dr Assoa Adou, Secrétaire général du Front populaire ivoirien (FPI), tout en dénonçant un « enlèvement », exige la « libération immédiate et sans condition » du 1er SGA du parti de Gbagbo.

Assoa Adou réclame la « libération immédiate et sans condition » de Koua Justin